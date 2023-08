Telkomsel Hadirkan Paket JITU 1 dari IndiHome, Jadi Solusi Internet Unlimited Cepat hingga 100 Mbps

POS-KUPANG.COM - Telkomsel kembali menghadirkan paket internet cepat dan stabil dari IndiHome dengan beragam pilihan paket Jaringan Internet Unlimited (JITU 1), yang dilengkapi dengan ragam layanan streaming hiburan digital dan Promo Pasang Baru (PSB).

Sukses berintegrasi ke Telkomsel pada 1 Juli 2023 lalu, kini IndiHome melalui paket JITU 1 akan memastikan keberlanjutan dalam penyediaan kapabilitas yang semakin mendukung pengalaman konektivitas dan gaya hidup digital bagi para pelanggan di segmen rumah tangga (household) atau keluarga dengan dukungan internet rumah berteknologi broadband jaringan fiber terdepan.

Paket JITU 1 dirancang secara khusus untuk menyediakan layanan Internet berkecepatan tinggi dengan harga yang terjangkau, terutama bagi pelanggan household.

Pelanggan dapat memilih salah satu dari beberapa varian Paket JITU 1 yang tersedia, seperti paket JITU - 1P untuk layanan internet tetap (fixed broadband), paket JITU 1 - 2P Internet Phone untuk bundle layanan internet tetap dan telepon rumah dengan akses berlangganan Disney+ Hotstar, paket JITU - 2P Internet TV untuk bundle internet tetap dan ragam channel IPTV/TV interaktif serta bonus langganan platform streaming IndiHome TV, Sea Today, Disney+ Hotstar, Catchplay, WeTV, iFlix, dan Vidio, serta paket JITU 1 - 3P untuk bundle internet tetap, telepon rumah, dan ragam channel IPTV.

Ragam pilihan paket JITU 1 tersebut kini dapat dinikmati dengan harga berlangganan mulai Rp280 ribu/bulan, dengan bonus telepon rumah hingga 100 menit (lokal/interlokal), serta mendapatkan kecepatan internet mulai dari 30 Mbps hingga 50 Mbps. IndiHome juga menyediakan promo paket High Speed JITU 1 untuk kecepatan internet 100 Mbps, dengan harga berlangganan Rp375 ribu/bulan, dan bonus langganan platform streaming IndiHome TV, Disney+ Hotstar, dan MAXstream.

Vice President Home Broadband and FMC Consumer Marketing Telkomsel Dedi Suherman menjelaskan, Telkomsel kembali menghadirkan paket internet unlimited yang cepat dan stabil dari IndiHome.

"Telkomsel terus membuka semua peluang dalam menghadirkan pengalaman digital tanpa batas melalui ragam solusi dan layanan yang customer-centric. Melanjutkan kehadiran paket internet unlimited, cepat dan stabil dari IndiHome, yang kini diwujudkan melalui berbagai penawaran bernilai tambah dalam paket JITU 1, Telkomsel senantiasa berupaya mendukung berbagai aktivitas dan hiburan digital keluarga di rumah. Ke depannya, Telkomsel akan terus relevan dalam berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, guna mengakselerasi pemerataan dan kesetaraan pengalaman masyarakat dalam pemanfataan layanan gaya hidup digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ucap Dedi Suherman dikutip dari rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Jumat 4 Agustus 2023.

Guna mendorong penetrasi IndiHome, Telkomsel juga menghadirkan promo bebas biaya Pasang Baru/Instalasi (PSB) senilai Rp500 ribu khusus bagi seluruh pelanggan baru IndiHome yang memilih paket berlangganan dengan kecepatan minimal 50 Mbps.

Sementara itu, pelanggan baru yang berlangganan kecepatan maksimal 40 Mbps juga dapat menikmati promo potongan biaya PSB sebesar 70 persen. Promo bebas dan potongan biaya PSB tersebut berlaku untuk proses aktivasi hingga 31 Agustus 2023.

Pelanggan dapat dapat memilih varian paket JITU 1 dari IndiHome sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing melalui berbagai customer touch point untuk IndiHome, seperti GraPARI, Call Center 188 atau 147, website www.telkomsel.com, petugas penjualan IndiHome, serta aplikasi MyTelkomsel dan MyIndiHome. Informasi lebih lanjut mengenai produk dan jangkauan layanan paket JITU 1 IndiHome dapat diakses melalui myih.ch/nasional-JITU.

IndiHome kini menjadi penyedia layanan internet rumah, telepon rumah, dan TV interaktif terdepan di Indonesia, yang menghadirkan beragam pilihan paket serta layanan tambahan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggan.

Saat ini, IndiHome telah menghadirkan konektivitas internet menggunakan jaringan fiber optik dan tersebar di 501 kota di Indonesia, dan bersama Telkomsel akan terus melakukan berinovasi untuk memenuhi pengalaman akses internet terbaik dan layanan hiburan digital kelas dunia bagi masyarakat.

Solusi Lengkap dengan Telkomsel One

Telkomsel juga telah meluncurkan Telkomsel One pada tanggal 21 Juli 2023, yang merupakan salah satu dari wujud nyata komitmen Telkomsel dalam melanjutkan implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC).

Telkomsel One menawarkan layanan broadband dengan ragam nilai tambah, kapabilitas andal dalam satu jaringan, kemudahan serta keunggulan layanan Telkomsel Prabayar, Halo, Orbit, dan IndiHome dalam satu solusi, satu aplikasi, satu touch point, dan satu tagihan yang semakin meningkatkan pengalaman pelanggan untuk akses konektivitas broadband yang lebih seamless, guna mendukung berbagai kebutuhan dan aktivitas gaya hidup digital masyarakat dengan dukungan konektivitas broadband terdepan, baik di dalam rumah maupun saat bepergian di luar rumah, serta dilengkapi ragam hiburan digital kelas dunia.

Telkomsel One sendiri menghadirkan berbagai keunggulan layanan yang dapat dinikmati pelanggan, seperti kecepatan IndiHome hingga 2 Gbps (kota tertentu), kuota data Orbit hingga 20 GB, Kuota Data Keluarga hingga 80 GB yang dapat dibagikan ke enam nomor, layanan Closed User Group (CUG) yang memungkinkan melakukan telepon dan SMS sepuasnya di dalam grup yang sama, IPTV Channel, kebebasan akses dalam memilih berbagai layanan hiburan digital berkelas dunia (seperti Disney+ Hotstar, MAXStream, dan Vidio), layanan Voice/SMS over Wi-Fi yang memanfaatkan jaringan Wi-Fi untuk berkomunikasi melalui telepon dan SMS, serta fitur koneksi Internet Pasti pertama di Indonesia, yang memberikan pengalaman unbreakable internet untuk konektivitas IndiHome yang pasti terkoneksi secara seamless antara jaringan fiber ke seluler (mobile). Informasi lebih lengkap mengenai beragam keunggulan paket layanan Telkomsel One dapat diakses melalui telkomsel.com/one. (*)

