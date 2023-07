Undana Kupang Panen Dua Profesor dari Fakultas Sains

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang memanen lagi dua guru besar, yakni Prof. Dr. Meksianis Zadrak Ndii, S.Si, M.Math.Sc, Ph.D (Bidang Ilmu Kimia Alam pada Fakultas Sains dan Teknik Undana) serta Prof. Dr.rer.nat. Antonius Rolling Basa Ola, S.Si, M.Sc, (Bidang Ilmu Kimia Bahan Alam pada Fakultas Sains dan Teknik Undana).

Keduanya masih berusia cukup muda. Prof. Meksianis kini berusia 40 tahun sedangkan Prof. Antonius, 45 tahun.

Sesuai agenda, Rektor Undana, Prof. Dr. Maxs U.E.Sanam, M.Si, melalui rapat senat terbuka akan mengukuhkan dua profesor ini di Gedung Auditorium Undana, Jumat (14/7) pagi pukul 08.00 Wita.

Pada 31 Mei 2023 lalu, Rektor Maxs juga mengukuhkan empat guru besar pada kampus negeri pertama di NTT ini.

Mereka, antara lain Dr.Ir. Marcelies Dj.Ratoe Oedjoe, M.Si (Bidang Ilmu Budaya Perairan pada Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Undana), Prof. Dr. Ir. Doppy Roy Nendessa, MP (Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian Undana) serta Prof. Dr. drh.Annytha Ina Rohi Detha, M.Si (Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana).

Baca juga: Orasi Calon Gubernur NTT Orias Petrus Moedak di Hadapan Petani Waikomo: Saya Pulang untuk NTT

Dengan pelantikan dua profesor ini, maka Undana telah mencetak sebanyak 48 guru besar. Saat ini tercatat 27 guru besar aktif sedangkan 21 guru besar lain telah memasuki purna bakti.

Sebelum pengukuhan profesor oleh rektor dilakukan pembacaan riwayat hidup dua profesor itu, orasi ilmiah, pengukuhan, sambutan rektor dan pemberian ucapan.

Ketika ditemui usai gladi di Aula Auditorium Undana, Kamis (13/7), Prof. Anton menyampaikan rasa bahagianya atas peristiwa pengukuhan ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorongnya baik di kampus itu, keluarga, orangtua serta siapa pun yang telah membentuknya.

Ia menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Kimia pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan merupakan salah satu mahasiswa yang menulis skripsinya dalam bahasa Inggris.

Setelah sarjana, ia mendapatkan dua interview beasiswa luar negeri, yakni Aminef Fullbbright dan Australian Partnerships Scholarships.

Ia memutuskan mengambil program Masters by Research pada James Cook University di Australia untuk mengikuti jejak sang ayah, Drs. Yoseph Sugi , M.Si, yang juga merupakan lulusan magister Australia.



Sebelum menyelesaikan S2 pada Program Kimia Hasil Laut James Cook University, Anton sudah mendapatkan dua beasiswa untuk jenjang S3, yakni Chevron Deep See Natural Procucts Scholarships and Internasional Post Graduate Study Tuition Fee Award dari University of Wollongong Australia dan Beasiswa Jerman Academic Exchange Service (DAAD/Deuscher Akademischer Austauschdienst dari Pemerintah Jerman.

Baca juga: Orasi Calon Gubernur NTT Orias Petrus Moedak di Hadapan Petani Waikomo: Saya Pulang untuk NTT

Lelaki yang menamatkan pendidikan SMP dan SMA pada Seminari Kisol, Manggarai ini memutuskan untuk melanjutkan studi S3 lewat program Doktoral by Research Duesseldorf German.

Ia menyelesaikan studinya dengan predikat Magma Cum Laude (With Great Distinction). Selanjutnya, melanjutkan studi di Jerman serta Studi Post Doctoral di USA Amerika.

Sedangkan Prof. Meksianis mengatakan dengan pengukuhan ini ia merasa semuanya terbayar. Dari sekolah dasar sampai sarjana ia menekuni di Kupang. Bahkan dari pendidikan S1 sampai S2 mendapatkan beasiswa. Pendidikan S2 dan S3 ia lakukan di Australia.