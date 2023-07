16 Anak Ikut Sunat Massal dan Adat di Kelurahan Wetabua Kabupaten Alor

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Sebanyak 16 anak yang terdiri dari 12 laki-laki, dan 4 perempuan mengikuti sunat massal dan sunat adat yang bertempat di rumah Muhammad Djamharjo warga Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Sabtu 01 Juni 2023.

Ketua KUA Kecamatan Teluk Mutiara Yusli Kiko, mengucapkan terimakasih kepada Bupati dan Forkopimda, serta menyampaikan hikmah Sunat Masal.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati beserta Forkopimda, dan Kepala OPD yang bersedia hadir dalam acara hari ini. Sunat Masal ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS, ketika Allah SWT menguji imannya dengan perintah dan ujian, Nabi Ibrahim AS memenuhi panggilan dan menjalankan kewajibannya dengan sempurna sehingga Allah SWT menganugerahkan Nabi Ibrahim AS sebagai pemimpin para bangsa," jelasnya.

Menurutnya, sebelum menjalankan shalat dan menghadap pada Allah seseorang harus membersihkan anggota tubuhnya.

"Anak-anak kita dan para orangtua yang memberikan dirinya pada khitan massal pada hari ini semoga menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah. Semoga kampung ini diberkati, sebagaimana Allah memberkahi kampung lain. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi berkat dan rahmat dari Allah SWT," ucap Yusli.

Sementara itu, Bupati Alor Drs Amon Djobo, M.A.P menyampaikan bahwa para leluhur di Alor telah mengenal sunat adat sebelum adanya tenaga medis.

"Sejak dulu sunat adat sudah dilaksanakan di kabupaten Alor. Sunat secara adat merupakan warisan budaya yang dilakukan oleh leluhur sebelum tenaga medis ada di Alor," katanya.

Bupati Amon juga meminta kepada masyarakat jika kedepannya ada khitan massal, dilaporkan jauh-jauh hari ke Pemda Alor agar bisa dipersiapkan.

"Jika ada kegiatan sunat masal lagi harus dilaporkan ke Pemda dari jauh-jauh hari, agar Pemda dapat memberikan bantuan serta meringankan beban orang tua serta memberikan motivasi agar kegiatan ini dilakukan lagi di tempat lain," ujarnya.

Bupati berharap, anak-anak yang menjalankan sunat diberkahi agar menjadi pemimpin yang soleh.

"Semoga anak-anak yang menjalankan sunat diberkahi agar menjadi anak soleh dan soleha sehingga bisa memimpin negeri ini di masa yang akan datang," harapnya.

Alamanudin Tolang, S.E., selaku Tokoh Adat menyampaikan bahwa meskipun sunat dilakukan secara adat tetapi tetap diawasi oleh tenaga medis.

"Kegiatan sunat dilaksanakan secara adat tetapi dilakukan di bawah pengawasan tim medis. Sunat ini dilaksanakan oleh 4 keluarga besar yakni keluarga besar Djamhardjo, Kera, kiko dan watang asalnya dari Flores. Sunat adat ini sudah berlangsung sejak tanggal 15 dan hari ini adalah puncaknya. Setelah hari ini akan ada 3 hari kegiatan adat lagi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, hadir pula Ibrahim Nampira selaku salah satu perwakilan DPRD Kabupaten Alor. Ibrahim berharap, sunat adat ini dapat terus dilestarikan.

"Kami berharap, sunat adat ini dapat terus dilestarikan di Kabupaten Alor sebagai warisan budaya," pungkasnya. (cr19)

