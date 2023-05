Bosch Indonesia Gandeng YTBN, RS Leona Gelar Periksa Mata dan Operasi Katarak di Timor Tengah Utara

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang teknik dan elektronika Bosch menggelar pelayanan kesehatan.

Bosch menggandeng Yayasan Tunas Bangsa Nusantara (YTBN), Rumah Sakit Umum Leona Kefamenanu, Rumah Sakit Siloam Kupang, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Batalion Kavaleri 10/Mendagiri dan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (Perdami) menggelar kegiatan Operasi Katarak, Pemeriksaan Mata, Pemberian Kacamata Gratis bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan anak sekolah SD Negeri Sekon dan SMP Negeri Sekon.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada, Jumat, 19 Mei 2023 ini, sebanyak 250 orang anak dan warga menerima pemeriksaan dan penanganan mata gratis, dan tindakan operasi katarak gratis bagi 40 orang dari kalangan membutuhkan di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Sales Manager Automotive Aftermarket, Bosch di Indonesia, Agung Sinulingga mengatakan, selain kegiatan tersebut di atas, Bosch Indonesia juga menyerahkan dana dukungan senilai Rp 200. 000. 000 kepada Yayasan Tunas Bakti Nusantara untuk mengimplementasikan Care For Sight di NTT.

Bosch Automotive Aftermarket (AA) perluas jangkauan kampanye "Care for Life" ke wilayah Indonesia Timur dengan menggandeng Yayasan Tunas Bakti Nusantara (YTBN) untuk membantu memulihkan kesehatan mata anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan.

Ia menambahkan, implementasi kampanye terpusat di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 19 Mei 2023, dalam bentuk pemeriksaan mata kepada 250 anak dan warga, serta tindakan operasi katarak secara gratis bagi 40 orang dari kalangan membutuhkan.

Menurutnya, situasi Gangguan Penglihatan" (2018) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan menyebutkan, hanya ada empat dokter spesialis mata di Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, setiap dokter harus menangani 871.510 penduduk.

Hal ini menjadikan NTT sebagai provinsi dengan rasio perbandingan dokter dengan pasien tertinggi di Indonesia. Padahal, berdasarkan target nasional, idealnya satu dokter spesialis mata maksimal hanya melayani 250.000 penduduk.

Melalui program Care for Life, Bosch AA berupaya untuk menciptakan dampak yang mengubah kehidupan anak- anak Indonesia. Inisiatif Care for Life di Indonesia berfokus pada Care For Sight untuk meningkatkan kualitas penglihatan anak.

Dikatakan Agung, melalui pemeriksaan mata yang kami jalankan, kondisi pandangan anak-anak dapat terdeteksi sedini mungkin.

Oleh karena itu, jika gangguan pandangan segera diketahui, potensi perbaikan dan kesembuhannya pun semakin tinggi. Dengan mata yang sehat, anak-anak bisa beraktivitas dengan optimal.

Pada kesempatan yang sama, Penanggungjawab kegiatan Dokter Giovani F. Odo, Sp.B menjelaskan, ada beberapa dokter dari Perdami yakni dokter umum, dokter internship, dan dokter spesialis yang turut ambil bagian dalam kesempatan ini.

Ia menerangkan, kegiatan ini dibagi dalam dua lokasi yakni di SMP Negeri Sekon dan Rumah Sakit Umum Leona Kefamenanu.

Kegiatan di SMP Negeri Sekon pemeriksaan mata bagi anak sekolah dan masyarakat. Pemeriksaan ini dikhususkan untuk screening bagi mereka.

Pasalnya, kegiatan ini sangat penting secara khusus bagi anak-anak dimana hal ini bisa menunjang masa depan merek juga. Screening tersebut juga diperuntukkan bagi anak sekolah SD Negeri Sekon dan SMP Negeri Sekon serta warga.

"Kami juga mengajak masyarakat sekitar yang membutuhkan terutama untuk kelainan refraksi berupa penglihatan jarak jauh, kabur atau jarak dekat. Kota bantu juga tentu apabila ada kelainan atau refraksi akan kita bantu dengan pemberian kacamata juga," paparnya.

Dokter Giovani mengakui bahwa, dirinya sangat menyambut baik kegiatan ini. Kesehatan mata masih menjadi perhatian semua pihak. Sejauh ini dokter mata di Provinsi NTT sebanyak 4 orang. (*)

