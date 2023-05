Soal PAS Semester 2 Bahasa Inggris SD Kelas 4 dan Kunci Jawaban Soal UAS, Ujian Kenaikan Kelas

POS-KUPANG.COM - Salah satu cara mempersiapkan diri menghadapi Ujian Akhir Semester 2 ( UAS ) atau PAS atau yang disebut juga dengan nama Ujian Kenaikan Kelas ( UKK ) ayo simak contoh Soal PAS dibawah ini.

Artikel ini menampilkan contoh Soal PAS, Soal UAS semester 2 pelajaran Bahasa Inggris.

Adik-adik SD Kelas 4 yang belajar bisa mengerjakan contoh Soal PAS, Soal UAS dibawah ini dan kemudian mencocokkannya dengan Kunci Jawaban yang tersedia.

Materi dalam contoh Soal PAS ini diambil dari materi Semester 2 karena itu adik-adik SD Kelas 4 akan mudah memahami contoh soal ini.

Selain itu, untuk menghadapi Ujian Kenaikan Kelas, adik-adik juga disarankan untuk mencari berbagai sumber lainnya untuk menambah wawasanmu.

Contoh Soal PAS SD Kelas 4 Pelajaran Bahasa Inggris :

1. Nia: “Let’s go shopping in the mall.”

Andi: “I am . . ., I prefer relaxing in the park.” *

A. sorry

B. okay

C. let’s go

D. fine

Jawab : a

2. What . . . is it today? It is June the third. *