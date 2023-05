Ini Jadwal Kepulangan 11 Pemimpin Negara KTT ASEAN Summit

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Inilah jadwal keberangkatan untuk kepulangan VVIP dan VIP KTT ASEAN ke-42 untuk sebelas pemimpin Negara di Asia Tenggara, Kamis 11 Mei 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari Media Center KTT ASEAN Summit 2023.

Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dengan nomor penerbangan A320 (Special Flight), ETD. pada pukul 10.30 Wita.

Prime Minister of LAO PDR, H.E. Mr. Sonexay Siphandone, dengan nomor penerbangan A320-214 (Special Flight), ETD. 11.30 Wita.

Baca juga: KTT ASEAN - Presiden Marcos dan Ibu Negara Berbagi Kebahagiaan Saat Menikmati Keindahan Labuan Bajo

Prime Minister of SINGAPORE ; H.E Lee Hsien Loong, VH-PFL (Special Flight), pada pukul ETD. 12.00 Wita.

Sultan Yang Di-Pertuan BRUNEI DARUSSALAM, H.M. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah, dengan nomor penerbangan BI 4752 (Special Aircraft), ETD. 12.50 (TBC).

Prime Minister of MALAYSIA, The Hon. Dato Seri Anwar bin Ibrahim, dengan nomor penerbangan

A319 (Special Flight), ETD. 13.30 wita. Delegasi ini dilepas Menteri Perhubungan.

President of the Republic of PHILIPPINES, H.E. Mr. Ferdinand R. Marcos, Jr dengan nomor penerbangan A321-271N (Special Flight), ETD. 14.00 Wita.

Baca juga: Hari Ke-2 KTT ASEAN Summit 2023, Presiden Jokowi Sampaikan Dua Isu Penting

Prime Minister of the Democratic Republic of TIMOR-LESTE H.E. Mr. Taur Matan Ruak

Aero Dili 4W-AAL (Special Flight), ETD. 14.45 Wita.

Deputy PM and Minister for Foreign Affairs of THAILAND H.E. Mr. Don Pramudwinai, dengan nomor penerbangan GA 453, ETD. 15:25 wita. Prime Minister of VIETNAM, H.E. Mr. Pham Minh Chinh dengan nomor penerbangan A321 (Special Flight), ETD. 15.30 Wita.

President of the Republic of INDONESIA, H.E. Mr. Joko Widodo dengan nomor penerbangan B737-800, ETD. 16.20 Wita.

Minister of Foreign Affairs of TIMOR-LESTE, H.E. Mrs. Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno dengan nomor penerbangan ID 6334, ETD. 17.10.

Selain itu, Secretary-General of ASEAN, H.E. Dr. Kao Kim Hour dengan nomor penerbangan ID 6334, ETD. 17.20 Wita. Sementara Minister of Foreign Affairs of INDONESIA H.E. Mrs. Retno L.P. Marsudi dengan nomor penerbangan GA 4534, ETD. 18.00 Wita. (rob)

Flayer sponsor berita KTT ASEAN 2023. Penyelenggaraan KTT ASEAN Summit 2023 berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) selama Selasa-Kamis, 9-11 Mei 2023. (POS-KUPANG.COM/TEDDY DIAZ)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS