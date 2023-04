Paus Fransiskus Angkat Pastor Leandro Maria Alves Menjadi Uskup Baucau Timor Leste

Paus Fransiskus telah mengangkat Mgr. Leandro Maria Alves menjadi Uskup Baucau Timor Leste menggantikan Mgr. Basílio do Nascimento yang telah meninggal dunia pada 2021.

POS-KUPANG.COM, VATIKAN - Paus Fransiskus telah mengangkat RD. Leandro Maria Alves, imam Dioses Díli, menjadi uskup Dioses Baucau, Timor Leste.

Saat diangkat menjadi Uskup Baucau, Mgr. Leandro Maria Alves sedang bertugas sebagai pastor paroki Katedral Dili dan sekretaris eksekutif Konferensi Waligereja Timor Leste.

Mgr. Leandro Maria Alves lahir pada 10 Mei 1974 di Ermera, Keuskupan Agung Díli. Dia mengikuti pendidikan di Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang dengan belajar di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Nusa Tenggara Timur Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di Seminario Maior de Évora di Portugal, memperoleh gelar sarjana teologi dari Fakultas Teologi Universidade Católica Portuguesa.

Ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 8 Desember 2006 untuk Dioses Díli.

Sejak menjadi imam, dia telah memegang jabatan berikut: wakil pastor paroki Katedral Díli (2006-2007 dan 2017-2019); pembina Seminari Tinggi São Pedro e São Paulo (2008-2011); direktur Yayasan Keuskupan São Paulo Díli dan direktur eksekutif Komisi Nasional Pendidikan Katolik Timor Leste dari Konferensi Waligereja Timor Leste (2009-2014); sekretaris Dewan Presbiteral Keuskupan Agung Díli (2010-2012); rektor Nossa Senhora de Fátima, Díli, dan direktur Sekolah Menengah Katolik yang terhubung (2011-2014).

Ia dianugerahi lisensiat dalam teologi dogmatis dari Pontifical Urbanian University, Roma (2014-2017).

Dia kemudian menjabat sebagai ketua Komisi Jaminan Kualitas untuk Studi di Institut Tinggi Filsafat dan Teologi Dom Jaime Garcia Goulart (ISFIT) dari Konferensi Waligereja Timor (2017-2020); sejak 2017, ia menjadi profesor teologi dogmatis di ISFIT di Díli dan sekretaris eksekutif Konferensi Waligereja Timor Leste (CET); sejak 2019, presiden Persatuan Imam Keuskupan Agung Díli (Ketua Unio); dan pengurus paroki Katedral Dili (2020-2022), di mana ia menjadi pastor paroki pada tahun 2023.

Gantikan Mgr. Basílio do Nascimento

Mgr. Leandro Maria Alves diangkat menjadi Uskup Baucau untuk menggantikan Mgr. Basílio do Nascimento, yang telah meninggal dunia Sabtu 30 Oktober 2021 di Rumah Sakit Nacional Guido Valadares (HNGV).

Basílio do Nascimento asal Suai meninggalkan pada usia 72 tahun. Dia menjadi salah satu suara paling populer pada periode sebelum Referendum 1999, dengan komentarnya tentang situasi di Timor Leste yang secara teratur dicari oleh para jurnalis, terutama Portugis.

Ditahbiskan imam pada tahun 1977, Basilio do Nascimento tinggal di Paris sampai tahun 1982, di mana ia menyelesaikan pelatihan akademisnya, melakukan perjalanan tahun itu ke Vora, di mana ia menjadi imam paroki Cano dan Casa Branca (Sousel) dan Santa Vitória do Ameixial (Estremoz).

Pada Oktober 1994 ia kembali ke keuskupan aslinya, Dili, dan pada 30 November 1996 ia diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai Administrator Apostolik Baucau dan Uskup Septimunicia, menjadi uskup tituler keuskupan tersebut, yang kedua di negara itu, sejak 6 Maret 2004.

Pada tanggal 7 Desember 1999 ia dianugerahi oleh Portugal dengan gelar Grand Cross of the Order of Liberty.

Pada tahun 2011 ia menjadi presiden pertama Konferensi Waligereja Timor Leste, ketika Uskup Agung Leopoldo Girelli saat itu, Nunsius Apostolik Timor Leste, menyampaikan kepada para uskup Timor Leste dekrit Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa, yang dengannya ia mendeklarasikan pembentukan CET tersebut.*

