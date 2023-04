Harga Bahan Pokok di Pasar Inpres Atambua Jelang Lebaran Masih Stabil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Menjelang perayaan puncak hari Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, terpantau harga bahan pokok di Pasar Inpres Kota Atambua masih stabil.

Pantauan POS-KUPANG.COM pada Kamis, 20 April 2023, harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang hari raya idulfitri terpantau masih stabil seperti hari-hari sebelumnya.

Salah satu pemilik kios sembako di Pasar Inpres, Ella Musu mengatakan bahwa tidak ada lonjakan harga barang menjelang hari raya Idulfitri 2023.

"Semua harga bahan masih cenderung stabil seperti minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, begitu juga harga beras dan lain-lain," ujar Ella.

Untuk harga beras, kata dia saat ini masih di kisaran harga Rp13.000-Rp15.000 per kilogram.

"Hanya harga beras ini masih tinggi sejak bulan Februari kemarin," katanya.

Hal yang sama disampaikan oleh Maria Vicenti salah satu penjual di pasar Inpres Atambua. Disampaikannya bahwa harga cabai masih sama seperti bulan sebelumnya.

"Cabai harga Rp 90.000 per kg kalau yang sudah bersih, Rp 80.000 per kg yang belum bersih. Begitu juga harga tomat masih Rp15.000. Sementara harga Bawang masih Rp 35.000 per kg untuk bawang merah dan Rp 40.000 bawah putih per kg," ungkapnya.

Sementara Veronika Asa, salah satu penjual Ayam di saat ditemui POS-KUPANG.COM, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada kenaikan harga.

"Harga sebelum lebaran hingga saat ini masih sama kisaran Rp50-70 ribu. Itu pun tergantung dari bobot ayam," ujarnya.

Berdasarkan informasi pasar yang diperoleh POS-KUPANG.COM, bahwa harga bahan pokok lain seperti gula pasir masih Rp17 ribu/kg, Minyak goreng Rp14 ribu/kg, Tepung terigu Rp14 ribu/kg, daging sapi segar Rp 110 ribu/kg.

Selain itu, Daging Babi Rp 100 ribu per kg, telur Rp32 ribu/kg, cabai rawit merah Rp90 ribu/kg, cabe merah besar Rp60 ribu/kg, cabe rawit hijau keriting dan hijau Rp50 ribu/kg, bawang bombai Rp40 ribu/kg, garam yodium Rp12 ribu/kg, ikan teri asin Rp80 ribu/kg dan ikan tongkol besar Rp80 ribu/kg. (Cr23)

