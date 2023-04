Ketua ASITA NTT Sebut Wajar Tour Guide Angkat Kaki dari Taman Nasional Komodo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA NTT, Abed Frans membenarkan jika tour guide mengancam angkat kaki dari Taman Nasional Komodo atau TNK, Manggarai Barat.

Menurut Abed Frans, hal tersebut dianggap wajar karena pelaku pariwisata di Taman Nasional Komodo atau TNK merasa dirugikan termasuk para tour guide.

"Ya wajar saja banyak pelaku usaha pariwisata yang merasa dirugikan, termasuk tour guide juga. Karena pihak PT Flobamor itu menyiapkan tour guide sendiri khusus di TNK itu. Padahal kan selama ini ada asosiasi HPI ( Himpunan Pariwisata Indonesia ) yang memang paling banyak beroperasi di Labuan bajo. Kami selalu bekerja sama dengan HPI dalam hal penyiapan tenaga pemandu untuk tamu-tamu kami," jelas Abed dalam keterangannya yang diterima POS-KUPANG.COM, Minggu, 16 April 2023.

Baca juga: KTT ASEAN Summit 2023, Ratusan Kendaraan Listrik untuk Pengawalan Tiba di Labuan Bajo

Di samping itu, ia juga mengatakan biaya tour guide yang selama ini berlaku bagi HPI adalah 5 wisatawan berbanding 1 tour guide (5:1) di kawasan Taman Nasional Komodo. Sekarang ini pihak PT Flobamor mengeluarkan kebijakan 1 tamu dilayani 1 tour guide (1:1).

Menurut Abde, masalah lain lagi adalah banyak tamu yang mengeluh mengenai hal ini karena mereka sejak kedatangannya sudah diurus oleh guide HPI yang merupakan pilihan para tour operator.

"Nah kok begitu sampai di TNK harus dilayani oleh guide lain yang mereka belum kenal lagi? Itupun dengan tambahan biaya lagi," ungkap Abed.

Abed menambahkan, banyak keluhan wisatawan asing mengenai guide yang disiapkan PT Flobamor yang tidak bisa berbahasa asing. (dhe)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS