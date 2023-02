10  Titik Lokasi Pasar Murah di Kota Kupang pada Februari 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - TPID kembali membuka Pasar Murah yang dilaksanakan di 10 titik di Kota Kupang.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Kupang terdiri dari Bank Indonesia, Pemerintah Kota Kupang, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Bulog berkolaborasi mengelar kegiatan pasar murah sebagai upaya mengendalikan inflasi di Kota Kupang.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan beberapa kebutuhan pokok Berikut jadwalnya selama periode 13 sampai dengan 19 Februari 2023.

Pada Senin, 13 Februari 2027 sampai dengan Kamis, 16 Februari 2023 pukul 09:00 Wita - selesai dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu :

- Pasar Kasih (GSJA Sinas Kasih)

- Pasar Oebobo (Belakang Pasar)

- Pasar Oeba (Dekat Mata Air)

Pada Jumat, 17 Februari 2023 pukul 09:00 Wita sampai dengan selesai dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu :

- Masjid Al Ikhlas Bonipoi

- Masjid Al Anshor Alak

- Masjid Darusalam Sikumana

Pada Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 06:30 Wita sampai dengan selesai yang dilaksanakan di Car Free Day (CFD) Jalan El Tari Kupang.

Pada Minggu, 19 Februari 2023 pukul 09:00 Wita sampai dengan selesai dilaksanakan di beberapa lokasi rumah ibadah yaitu :

- Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi BTN

- GMIT Kaisarea BTN

- GMIT Ora et Labora RSS Oesapa

Dalam Pasar Murah ini, masyarakat bisa membeli beras dengan harga Rp. 9.500 per kilogram, Tepung Terigu Rp 13.000 per kilogram dan Gula Pasir Rp 13.500 per kilogram.(dhe)

