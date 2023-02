Dukung Pendidikan di Indonesia, Telkomsel Berikan Bantuan Orbit Kepada Sekolah di Sumbawa Barat

POS-KUPANG.COM, MATARAM - Sebagai bentuk dukungan Telkomsel dalam memajukan dunia pendidikan, Telkomsel menyerahkan bantuan berupa Modem Wifi Orbit kepada sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat diantaranya SMA Negeri 1 Poto Tano, SMP Negeri 1 Poto Tano, SMK Negeri 1 Brang Ene, SMP Negeri 1 Seteluk dan SMA Al Muhajirin Seloto pada Kamis, 9 Februari 2023.

Kegiatan ini merupakan bagian dari bentuk dukungan Telkomsel untuk membantu sekolah sekolah yang belum memiliki akses dan jaringan Internet di lingkungan sekolahnya.

Terdapat beberapa titik sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat yang belum tersedia jalur jaringan fiber optik, sehingga di sekitar lingkungan sekolah tersebut tidak terdapat layanan internet.

Vice President Consumer Sales Area Jawa Bali, Riny Novitriyanti mengatakan, “Kami merasa senang bisa hadir di sini. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap modem Wifi Orbit ini dapat memberikan dampak yang positif bagi sekolah. Perkembangan penggunaan internet di masa sekarang ini sudah teramat penting dan menjadi sebuah sistem belajar baru.”

Penyediaan layanan internet ini dapat digunakan untuk menginspirasi siswa dan anak muda di sekolah tersebut agar bisa memanfaatkan internet untuk mencari pengetahuan informasi yang positif, mewujudkan ide-ide dan menyalurkan bakat mereka.

Selain itu, dengan adanya modem wifi orbit ini dapat digunakan oleh para guru untuk menambah informasi dan referensi yang diharapkan dapat mendorong daya saing para siswa agar siap berkompetisi dengan siswa di kota maupun negara lain.

“Semoga dengan adanya fasilitas jaringan internet ini dapat dimanfaatkan sekolah sebagai penyediaan informasi pembelajaran bagi guru, terhubung dengan dunia lunar, mengakses informasi, dan memperkaya sumber belajar bagi para siswa.” Tutup Riny.

