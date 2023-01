Edigy Djaya Global dan Global With Us Jepang MoU dengan Pemkab Manggarai Timur 

TANDATANGAN - Penandatangan MoU antara Pemda Manggarai Timur dengan Edigy Djaya Global dan Global With Us Jepang, gambar diambil, Rabu 18 Januari 2023.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG - PT Edigy Djaya Global dan Global With Us Co LTD Jepang membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur atau Pemkab Manggarai Timur dalam penyelenggaraan program pelatihan Bahasa Jepang.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) oleh Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH., M.Hum, CEO PT Edigy Djaya Global, Suryanto Wijaya, dan CEO Global With Us Co LTD Jepang, Mr Suzuki Takayuki dan didampingi Sekertaris Daerah / Sekda Manggarai Timur Ir Boni Hasudungan Siregar.

Hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan Perangkat Daerah, Alvin Saputra Komala selaku Director Edigy Djaya Global, Yohanes M V Pedrico selaku CRO NTT Area Edigy Djaya Global, dan Mr Yoshida Kentaro selaku Director Global With Us Co LTD Jepang.

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bupati Manggarai Timur di Lehong, Rabu 18 Januari 2023.

Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih atas perhatian dari PT Edigy Djaya Global dan Global With Us Jepang untuk memberikan kesempatan bagi muda-mudi di Kabupaten Manggarai Timur khususnya untuk dapat belajar bahasa Jepang dan bisa bekerja di Jepang.

"Ini ibarat gayung bersambut. Di Jepang Lansia banyak anak muda kurang, kita disini Lansia sedikit anak mudanya banyak. Ini harus kita manfaatkan dengan baik," ujarnya.

Bupati Agas juga meminta agar pelatihan bahasa Jepang bisa dilaksanakan di Manggarai Timur sehingga banyak anak muda yang bisa ikut. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang baik terhadap anak-anak muda yang baru tamat SMA.

Bupati Agas juga mengatakan, program ini harus melangkah lebih cepat, sehingga segera disiapkan tempat untuk lokasi pelatihan bahasa Jepang. Ia meminta kepada Sekda Manggarai Timur dan jajaran untuk membangun komunikasi dengan perusahaan tersebut.

Bupati Agas juga berharap agar program ini perlu dimanfaatkan dengan baik bagi anak-anak muda karena nanti bisa bekerja di Jepang dan mempunyai penghasilan yang lebih besar dan mempunyai pengalaman yang baik untuk ditransferkan ke orang-orang di Manggarai Timur.

Sekda Manggarai Timur, Boni Hasudungan dalam sambutannya, menyampaikan selamat datang di Kabupaten Manggarai Timur untuk membangun kerjasama dengan Pemkab Matim terkait penyelenggaraan program pelatihan bahasa Jepang bagi anak-anak muda yang nantinya bisa bekerja di Jepang.

"Pemda Manggarai Timur menyampaikan terimakasih, semoga pertemuan ini menjadi berkat yang baik untuk hari-hari selanjutnya bagi masyarakat di Manggarai Timur," Ujarnya.

Sekda juga mengatakan, Pemda berharap bukan hanya pertemuan terkait kerjasama itu saja, namun ke depan ada kerjasama-kerjasama lain antara Pemda bersama PT Edigy Djaya Global dan Global With Us Co LTD Jepang terkait program lain baik SDM maupun banyak hal yang lain.

CEO PT Edigy Djaya Global, Suryanto Wijaya, dalam kesempatan itu, mengatakan, Pemerintah Jepang pada Tahun 2019 mengeluarkan peraturan bahwa akan menerima pekerja asing karena penduduk Jepang saat ini sudah banyak yang Lansia dibandingkan pekerja yang berusia muda hal ini tentunya berpengaruh pada ekonomi yang mandek.

