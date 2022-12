Natal 2022, Satlantas Polres TTU Gandeng Banser NU Lakukan Pengamanan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Satlantas Polres Timor Tengah Utara / Polres TTU membangun silaturahmi dengan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Timor Tengah Utara, H. Muhammad Ismail Jazuli untuk berkoordinasi terkait keterlibatan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) TTU melakukan pengamanan Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di seluruh wilayah Kabupaten TTU.

Upaya membangun kerjasama dalam hal menjaga kelancaran perayaan Natal 2022, pengamanan ini dilaksanakan oleh Satlantas Polres TTU menindaklanjuti perintah Kapolres TTU pada saat kegiatan Lat Pra Ops Lilin - Turangga 2022 Surat Perintah Kapolres TTU nomor Sprin / 03 / XII / OPS.1.1. / 2022, tanggal 19 Desember 2022 Tentang Penunjukan Instruktur Pelatihan Pra Operasi Lilin - Turangga 2022 tingkat Polres TTU.

Kasat Lantas Polres TTU, Iptu Rahmat Agus Ibrahim saat diwawancarai mengatakan, pihaknya telah berkunjung dan melakukan silaturahmi di Sekretariat NU Cabang Timor Tengah Utara.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, 360 Armada Transportasi Darat Disiagakan Layani Masyarakat

Menurutnya, keterlibatan Banser dalam Pengamanan tersebut adalah wujud dari rasa toleransi antarumat beragama.

Selain itu, hal ini dilakukan mengingat setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI dengan mendukung pihak Kepolisian terutama Polres TTU guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, aman dan damai secara khusus selama Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Dikatakan Iptu Rahmat Agus, Banser NU merupakan salah satu organisasi milik negara yang harus dijaga dan dipelihara karena sudah teruji setia kepada Pancasila dan NKRI, oleh karena itu Polres TTU akan selalu berkoordinasi sesuai dengan aturan yang ada.

"Keterlibatan organisasi tersebut dalam pengamanan tetap sesuai dengan prosedur Polri sebagai pengarah," ucapnya.

Satuan Lalulintas Polres TTU, kata Iptu Rahmat Agus, berupaya menggandeng Organisasi Banser NU dengan tujuan menjadikan anggota-anggota organisasi ini sebagai Duta Kamseltibcar Lantas.

Baca juga: Lurah Lasiana Imbau Warga Tidak Konsumsi Miras dan Bermain Petasan di Hari Raya Natal 2022

Ia menambahkan Polres TTU menyiapkan sebanyak 5 Pos Pengamanan yang akan dibangun di Gereja Katholik Theresia, Gereja Protestan Imanuel, Gereja Katholik Naisliu, Gereja Protestan Petra, Gereja Katholik Padua Sasi Serta 1 unit Pos Pelayanan di Terminal Kota Kefamenanu dan Pos Terpadu di Mako Polres TTU yang melibatkan pers siaga unsur-unsur Instansk terkait.



Langkah-langkah yang akan diambil Satlantas Polres TTU dalam menghadapi Perayaan Natal 2022 dan Pergantian Tahun Baru 2023 adalah dengan mendirikan Pos Pam, Pos Yan serta Pos Terpadu dengan penempatan di masing-masing Pos, melaksanakan Show Of Force keliling Kota Kefa, Patroli serta Himbauan, Teguran kepada Pemilik Kendaraan yg menggunakan Knalpot Racing/Modifikasi, serta menyiapkan pasukan yang Set By On Call apabila membutuhkan kekuatan lebih antisipasi chaos di masyarakat.

Dalam menjaga keharmonisan dan rasa toleransi umat beragama, Kapolres TTU juga sudah memasang Spanduk Ucapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru dan Himbauan Kamseltibcar Lantas. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS