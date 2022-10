Video Viral, Out Off Kontrol Diduga Jadi Pemicu Laka Maut di Noelbaki, 4 Merenggang Nyawa

POS-KUPANG.COM - Kecelakaan lalulintas tunggal diduga penyebabnya out off kontrol. Pengemudi diduga hilang kendali atau out off kontrol yang mengakibatkan pengemudi menabrak tembok pagar rumah milik Bapak Jaya E. Dewata.

Kronologi berawal dari Mobil Honda Mobilio dengan No.Pol DH 1740 HN yang dikendarai oleh Nigher Oktovianus Tulimau.

Kendaaarn ini membawa 5 penumpang pukul 01.00 Wita bergerak dari arah Amarasi menghadiri pesta pernikahan hendak menuju ke Kota Kupang

Namun naas, mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga setibanya di TKP Cabang Monas - Noelbaki pada pukul 03.00 Wita di Km 18 Jalan Timor Raya diduga pengemudi hilang kendali out off kontrol yang mengakibatkan pengemudi menabrak tembok pagar rumah milik Bapak Jaya E. Dewata.

Dampaknya, empat korban meninggal dunia. Para korban kemudian di larikan ke Rumah Sakit SK Lerik Kota Kupang pada pukul 03.15 Wita.

Identitas para Korban.

Korban Meninggal Dunia :

1. Nigher Oktovianus Tulimau (Pengemudi)

2. Mozes Manafe (Penumpang)

3. Nigher Thenri Noni Finit (Penumpang)

4. De Sinyo Marsdani Pae (Penumpang)

Korban luka - luka :

1. Rizaldi Adu (Penumpang)

2. Victor Finit (Penumpang)

Pengemudi dan para penumpang diduga dalam pengaruh minuman keras atau pengaruh alkohol.

Sampai saat ini Korban meninggal dunia dan korban luka luka masih dalam penanganan dan perawatan di Rumah Sakit SK Lerik Kota Kupang.

