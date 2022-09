Unwira Kupang Gelar Career Days Tahun 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Universitas Katolik Widya Mandira atau Unwira Kupang menggelar kegiatan Unwira Career Days Tahun 2022.

Kegiatan Unwira Career Days Tahun 2022, yang diselenggarakan Unwira Kupang ini sebagai wadah inkubasi bagi para calon lulusan agar memiliki kesiapan diri dan mental dalam menangkap peluang serta tantangan dunia kerja.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Unwira Career Days Tahun 2022, Budhi B. Lily,S.T, M.T, Selasa 27 September 2022.

Kegiatan Unwira Career Days Tahun 2022 ini merupakan kerja sama Kantor Kerja Sama dan Pusat Karier Unwira Kupang.

Tema dari Career Days Periode II ini adalah “mapping the future, be creative, be independent”.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian Unwira Career Days tahun 2022 ini berupa Workshop, Seminar Karier, dan Career expo. Workshop dilakukan agar calon lulusan memiliki kemampuan dan kesiapan serta ketrampilan dalam mencari kerja.

Seminar karier sebagai ajang pertukaran informasi dan pengalaman dari Narasumber dalam kegiatan mencari kerja serta tantangan dunia kerja. Career Expo merupakan kegiatan pameran yang media informasi serta promosi perusahaan penyedia lapangan kerja bagi calon lulusan.

Tiga kegiatan utama ini menjadi satu kesatuan kegiatan sehingga diharapkan menjadi bekal yang lengkap bagi calon lulusan Unwira Kupang di tahun 2022 ini.

Menurut Budhi, pada tahun ajaran 2021/2022 semester ganjil ini akan meluluskan 862 wisudawan.