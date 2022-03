Ini Fasilitas Yang Disiapkan Unwira Buat Calon Mahasiswa Baru TA 2022/2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebagai salah satu Perguruan Tinggi (PT) Swasta, Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang mengharapkan banyak Mahasiswa Baru yang bergabung.

Untuk itu, Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang terus berbenah dalam menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi calon mahasiswa yang ingin bergabung.

Baca juga: Kampus Unwira Kupang Tutup Perkuliahan Tatap Muka Hingga 12 Maret 2022

Unwira terus memperhatikan berbagai aspek dalam pengelolaan PT yang harus memprioritaskan Program PT terakreditasi Baik

Sekali dan Unggul melalui penyelenggaraan Tridharma (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) yang seimbang dan konsisten.

Demikian disampaikan Rektor Unwira Kupang Pater Philipus Tule, SVD kepada POS-KUPANG.COM Selasa, 8 Maret 2022.

Pater Philipus Tule mengatakan, total mahasiswa aktif Unwira di TA 2021/2022 berjumlah 6891 lebih mahasiswa yang tersebar di 7 Fakultas dan 26 program studi.

Baca juga: Unwira Siap Terima 2000 Calon Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2022/2023

"Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dengan prodi Bimbingan dan Konseling (Akreditasi B), Pendidikan Bahasa Inggris (Akreditasi C), Pendidikan Matematika (Akreditasi C), Pendidikan Biologi (Akreditasi B), Pendidikan Kimia (Akreditasi C), Pendidikan Fisika (Akreditasi B), pendidikan Musik (Akreditasi B), " kata Rektor Unwira

Kemudian, Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Sipil (Akreditasi C), Teknik Arsitektur (Akreditasi B), dan prodi Ilmu Komputer (Akreditasi B), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi pembangunan (Akreditasi B), Manajemen (Akreditasi B), dan prodi Akuntansi (Akreditasi B).

Baca juga: Gedung Ikonik Rektorat Unwira Kupang Sebuah Master Plan Berkonsep Salib

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Prodi Ilmu Pemerintahan (Akreditasi B), Administrasi Publik (Akreditasi B), dan Prodi Ilmu Komunikasi (Akreditasi B). Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum dengan Akreditasi B, Fakultas Filsafat dengan prodi Ilmu Filsafat akreditasi B.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), dengan prodi Biologi (Akreditasi B), dan prodi Kimia (Akreditasi C).