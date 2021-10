Bunda Dewi Lamabelawa dan LT Pro Gelar Workshop Wedding Make Up Look

Bunda Dewi Lamabelawa (kiri) usai melakukan demo make up.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Make Up Artist (MUA) NTT menyelenggarakan workshop Wedding Make Up Look, kerja sama antara tata rias profesional NTT Bunda Dewi Lamabelawa dan LT Pro.

Kegiatan digelar di Celebes Resto Kupang dalam 2 sesi, Senin 11 Oktober 2021.

Pada sesi pertama, didahulukan dengan demo makeup sesuai tema dari Bunda Dewi Lamabelawa selaku narasumber utama dalam acara itu. Selanjutnya, peserta mempraktekan dengan model masing - masing.

Bunda Dewi menyebut, harusnya kegiatan ini dilaksanakan sebelum pandemi. Di Kota Kupang, jarang dilakukan kegiatan semacam ini, dengan begini ia merasa akan sangat bermanfaat dan tepat sasaran.

Diketahui, ternyata banyak sekali peminat untuk mengikuti acara workshop seperti ini, bahkan peserta dari luar Kupang seperti Flores Timur, Soe, Camplong turut hadir dalam kegiatan ini.

Jumlah peserta pun terus bertambah dari target. Kedepan, ditargetkan lebih ke MUA pemula dan MUA yang ada di daerah. Harapannya di daerah pun ada perias yang bagus dan terampil .

Bunda Dewi menyampaikan, workshop make up seperti ini akan terus berkelanjutan. Peserta, kata Bunda Dewi, bisa langsung praktek.

"MUA yang mendemokan make up sesuai dengan judul tema workshop sendiri kemudian peserta bisa mengambil teknik - tekniknya dan langsung praktek," kata penata rias profesional NTT ini.

Ia menambahkan, workshop dengan tema kali ini sebenarnya untuk MUA profesional yang hendak mengupgrade ilmu dibidang tata rias wajah.