Renungan Harian Katolik Kamis 30 September 2021: Bertahan di Tengah Serigala (Luk 10: 1-12)

Oleh: Pater Steph Tupeng Witin SVD

POS-KUPANG.COM - “Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala” (Luk 10: 3).

Hari ini Yesus mengutus 70 murid mewartakan misi-Nya ke seluruh dunia. Basis perutusan itu adalah “Tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit” (Luk 10:2).

Yesus memulai perutusan itu dengan kata perintah, “Pergilah.”

Makna yang terkandung dalam kata perintah itu adalah berjalan melakukan pekerjaan misi dibawah otoritas Allah (to lead away under someone’s authority).

Tugas perutusan itu berasal dari Allah. Tapi konsekuensi dan risiko perutusan sangat besar.

Para murid itu pasti menghadapi banyak tantangan yang membahayakan keselamatan hidup. Korban terakhir adalah diri dan hidup.

Maka setelah kata perintah “pergilah”, Yesus melanjutkan dengan kalimat “sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala” (Luk 10:3).

Baca juga: Renungan Harian Katolik Rabu 29 September 2021: Partisipasi

Domba adalah binatang yang lemah dan tidak memiliki kekuatan.