Timor Leste dan Santos Australia Tanda Tangan Perjanjian Skema CCS 1,6 Miliar Dollar di Bayu Undan

Timor Leste dan Santos Australia Tanda Tangan Perjanjian Skema CCS Senilai 1,6 Miliar Dollar di Bayu Undan

POS-KUPANG.COM - Santos dari Australia, Selasa 14 September 2021mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan regulator Timor Leste ANPM untuk memajukan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).

Proyek tersebut diperkirakan menelan biaya 1,6 miliar Dollar, di ladang Bayu Undan yang sudah tua di Laut Timor.

Tetapi pengembalian yang rendah dan kompleksitas yang tinggi mengancam kelangsungan hidup skema yang diusulkan.

“MoU tersebut merinci bidang-bidang yang akan dikerjakan bersama oleh Bayu-Undan Joint Venture dan ANPM, dengan dukungan Pemerintah Timor Leste untuk menguji kelayakan penggunaan kembali fasilitas Bayu Undan yang ada dan penggunaan waduk Bayu Undan untuk CCS. Ini termasuk berbagi informasi teknis, operasional dan komersial, menilai kerangka peraturan, mengevaluasi peluang kapasitas lokal dan menetapkan garis waktu keputusan,” kata Santos dalam sebuah pernyataan kemarin.

Secara signifikan, Santos perlu mengimbangi emisi karbon dari proyek Barossa, yang baru-baru ini disetujui.

Pengembangan ladang gas Barossa lepas pantai di Northern Territory Australia memiliki label yang tidak bersahabat karena memiliki lebih banyak karbon dioksida daripada gas apa pun yang saat ini dibuat menjadi gas alam cair (LNG), menurut laporan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

“Rasanya lebih seperti hubungan masyarakat, merasa langkah yang baik, bagi saya, daripada proyek asli,” Bruce Robertson, seorang analis yang berbasis di Australia di IEEFA mengatakan kepada Energy Voice awal tahun ini.

Robertson mengatakan ada beberapa hambatan untuk melanjutkan proyek CCS di lepas pantai Timor Leste, yang juga dikenal sebagai Timor Timur.

Termasuk, pertama, perlu dibangun pipa yang panjang dan mahal untuk mengirimkan karbon dioksida (CO2) dari Barossa atau fasilitas LNG di Darwin, Australia utara, ke Bayu Undan.