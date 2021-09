Pemerintah Australia Umumkan Reformasi Program Mobilitas Tenaga Kerja Australia Pasifik dan Timor Leste

POS-KUPANG.COM - Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Scott Morrison Selasa 14 September 2021 hari ini mengumumkan tahap pertama reformasi program mobilitas tenaga kerja Australia – Skema Tenaga Kerja Pasifik (PLS) dan Program Pekerja Musiman (SWP) – yang akan membuat program lebih mudah diakses, melindungi kesejahteraan pekerja, dan lebih memenuhi kebutuhan tenaga kerja regional Australia.

Demikian siaran pers The Hon Stuart Robert MP, Minister for Employment, Workforce, Skills, Small and Family Business (Menteri Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Keterampilan, Usaha Kecil dan Keluarga), dan Senator The Hon Zed Seselja, Minister for International Development and the Pacific (Senator The Hon Zed Seselja, Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik), Selasa 14 September 2021.

PLS (Pacific Labour Scheme) dan SWP (Seasonal Worker Programme) sangat dihargai oleh bisnis Australia serta negara-negara mitra.

Selama pandemi COVID-19, pekerja Pasifik dan Timor Leste telah menjadi sumber kehidupan banyak bisnis regional, memastikan daging dapat diproses dan tanaman dapat dipanen.

Inti dari reformasi hari ini adalah proses aplikasi tunggal yang disederhanakan untuk PLS dan SWP yang menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan lebih sedikit birokrasi.

Ini akan memastikan program tenaga kerja Pasifik terus memenuhi kekurangan pekerja yang kritis dan tetap menjadi program tenaga kerja terkemuka Pemerintah Australia di masa depan. Pengusaha yang disetujui dan memenuhi syarat juga akan diakui statusnya untuk kedua program.

Situs web Pacific Australia Labour Mobility (PALM) (palmscheme.gov.au) telah dibuat bagi pemberi kerja untuk mendaftar bergabung dengan PLS dan SWP melalui satu aplikasi.

Selain itu, Pemerintah Australia telah membuat SWP dan PLS lebih selaras dan fleksibel sehingga dapat lebih menjawab kebutuhan pengusaha dan pekerja, dengan:

1. Mengizinkan pekerja PLS direkrut di lebih banyak lokasi di seluruh wilayah Australia dengan mengurangi pembatasan kode pos agar lebih selaras dengan SWP.