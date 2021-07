Kerinduan Anak Lembata untuk Kembali Belajar dan Bermain Bersama

POS KUPANG.COM/RICARDUS WAWO

Dukungan terus dilakukan untuk membantu keluarga penyintas terutama anak-anak. Plan Indonesia memberikan bantuan yang terfokus pada tiga sektor, yaitu pendidikan di masa darurat (education in emergency), perlindungan anak di masa darurat (child protection in emergency), dan penyaluran air bersih dan sanitasi (water, sanitation, hygiene in emergency).