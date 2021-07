Siswa SMAK Giovanni Kupang Sabet Juara I dan II Marketing Lokalate Competition 2021

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Geradus Manyela

POS KUPANG. COM, KUPANG -Siswa-siswi SMAK Giovanni Kupang terus menorehkan prestasi.

Prestasi terbaru menyabet Juara I dan II dalam Kompetisi Bisnis Lokal Marketing atau Marketing Lokalate Business Competition tingkat SMA dan SMK se-NTT yang diselenggarakan oleh PT. Nutrifood Indonesia, Senin, 5 Juli 2021.

Mengusung tema Collaborative Creating Sustainable Business Plan For The New Normal Era ( Rancangan Bisnis Berkelanjutan di Kala New Normal) para juri akhirnya memutuskan Tim A SMAK Giovanni sebagai pemenang I dan Tim B sebagai pemenang II, menyusul SMA Kristen Tunas Gloria di tempat ketiga setelah melalui tahap presentasi materi secara virtual.

Dalam rilis yang diterima, Selasa, 6Juli 2021, para juara terdiri dari 3 orang siswa dalam satu tim. Samuel Julian Hekboy, Fracelia Putri Awang dan Adriana Banya Lingu merupakan peserta dari Tim A. Sedangkan Tim B, terdiri dari Anastasia Giska G. Banase, Maria Telik Klau, dan Katarina Dopo.

Selanjutnya pemenang dalam kompetisi ini akan melanjutkan pertarungan ke tingkat regional, yang mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kepala SMAK Giovanni Kupang, Romo Drs. Stefanus Mau, Pr menyampaikan terima kasih kepada PT. Nutrifood yang telah memberikan kesempatan kepada SMA Katolik Giovanni Kupang untuk mengikuti kompetisi ini.

Secara khusus, Romo Stef mengucapkan terima kasih dan proficiat kepada para siswa dan guru pembimbing yang terdiri dari Selvi Rosita Bani, S.Pd dan Jakobus Fransiskus Soa Folo yang telah bekerja keras mempersiapkan para siswa untuk dapat bertarung dalam kompetisi ini.

“Dunia digital enterepreneur ini menjadi trend di jaman sekarang dalam menghadapi ekonomi pendidikan, jadi ini adalah salah satu inovasi, kreasi sehingga ekonomi digital semakin familiar. Kita lihat mall-mall besar mengalami kesulitan atau kewalahan, sekarang orang-orang akan beralih ke bentuk-bentuk inovasi dengan model transaksi baru yang lebih menghemat waktu, praktis dan juga membantu seperti membuka lapangan pekerjaan baru seperti mengantar barang/jasa lainnya ke konsumen dalam kaitan dengan dunia kerja,” tandas Romo Stef.

