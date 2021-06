Suzuki Fiesta kembali Digelar di Daratan Flores dan Timor

POS-KUPANG.COM | KUPANG - PT Surya Batara Mahkota ( PT SBM) kembali menghadirkan kegiatan Suzuki Fiesta. Kali ini, event Suzuki Fiesta akan berlangsung di beberapa kabupaten di Pulau Flores dan Timor.

Branch Manager Area Flores, Max Rohi kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (8/6) mengatakan, pameran otomotif itu telah berlangsung sejak tanggal 7 Juni 2021 kemarin hingga 11 Juni 2021 mendatang. Kegiatan itu serentak dilakukan di semua cabang SBM di daratan Flores, yakni Labuan Bajo, Ruteng, Ende, Maumere, dan Larantuka.

"Kami ingin membangun, mengembangkan, dan meningkatkan pelayanan khusus pelanggan setia Suzuki dengan segala kemudahan dan informasi detail tentang produk Suzuki," katanya ketika dihubungi dari Kupang.

Max mengatakan, kegiatan di tengah pandemi ini mengusung tema "Sell in New Normal". Protokol kesehatan tetap diterapkan dalam pameran ini. Selain memakai masker, undangan akan diatur sehingga tidak terjadi kerumunan.

Dalam pameran tersebut, pihaknya akan menyajikan uang muka mulai dari Rp16 juta ditambah dengan bonus lainnya, seperti paket kesehatan, kaca film, talang air, cashback, hadiah langsung, potongan angsuran sampe 3x, dan bunga khusus. Bahkan, ada potongan hingga Rp25 juta khusus pembelian mobil di saat kegiatan Suzuki Fiesta ini. Bahkan, ada potongan PPnBM 50 persen yang berlaku untuk unit XL7 dan Ertiga.

"Saya targetkan 85 unit terjual. Semoga masyarakat pecinta Suzuki dapat menggunakan momen yang sangat baik ini untuk menjemput mobil impian bersama kami, PT Surya Batara Mahkota. Kami merupakan kelompok usaha yang memasarkan, memperniagakan mobil Suzuki, serta didukung dengan pelayanan purna jual suku cadang, perbaikan, dan pemeliharaan," jelasnya.

Sementara itu, Branch Manager Area Timor, Mario Doum mengatakan, Suzuki Fiesta yang digelar pada tanggal yang sama serentak di TTS, TTU, Belu, dan Malaka nanti akan menunjukkan beberapa tipe mobil seperti XL7, Pick Up, Ignis, All New Ertiga, Karimun, dan Baleno. Ada potongan harga yang diberikan mulai dari Rp12 Juta sampai dengan Rp25 juta.

"Kami menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Semua pengunjung pameran harus menggunakan masker dan akan mendapatkan layanan cek suhu tubuh. Jumlah pengunjung pun akan dibatasi setiap hari, hanya sekitar 30 orang yang tidak datang secara bersamaan," urainya.

Mario sendiri menargetkan, sebanyak 15 sampai 20 unit mobil akan terjual dalam pameran tersebut. Dia optimis, karena ada program PPnBM 50 persen bagi pembelian mobil New Ertiga dan XL7.

"Program pemerintah ini sangat bagus. Program tersebut batas akhirnya di bulan Agustus 2021. Tunggu apa lagi, bapak ibu mau beli mobil sebaiknya sekarang, jangan ditunda-tunda," ajaknya.

Adapun harga mobil yang dibanderol dalam Suzuki Fiesta ini antara lain Pick Up Rp177.000.000; XL7 Rp239.275.000; All New Ertiga Rp219.450.000; Ignis Rp185.500.000; Karimun Rp159.500.000; dan Baleno Rp251.500.000. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)