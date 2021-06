Ketua LPPKPD Heribertus Erik San Beri Catatan Kritis Program Petani Merdeka Oleh Pemda Manggarai

Ketua LPPKPD Heribertus Erik San Beri Catatan Kritis Terkait Program Petani Merdeka Oleh Pemda Manggarai

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | RUTENG---Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Pilot Project Program 'Petani Merdeka' dengan mendorong petani menggunakan pupuk non subsidi di tengah situasi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Peluang penggunaan pupuk non subsidi menjadi salah satu solusi awal di tengah keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi, meskipun beresiko membebani petani, terutama pada harga pupuk non subsidi yang lebih mahal. Supaya tidak terbebani dengan harga pupuk non subsidi, para petani ditawarkan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal ini dibahas oleh Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit dan Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut, dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) terkait peluang penggunaan pupuk non subsidi, di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, pada Jumat (4/6/2021).

Terkait hal ini Ketua Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan Pembagunan Daerah (LPPKPD), Heribertus Erik San, memberikan catatan kritis terhadap Pilot Project Program 'Petani Merdeka oleh Rezim Hery-Heri.

"Pemerintah Daerah Manggarai perlu terlebih dahulu melakukan studi komprehensif dan kajian yang mendalam sebelum implementasi program tersebut, terutama terkait aspek nasib petani sebagai sasaran program,"ungkap Heribertus Erik San kepada POS-KUPANG.COM, Selasa 8 Juni 2021.

Dikatakan Erik San, sebagai bagian dari kontrol publik, wacana Program 'Petani Merdeka' yang diinisiasi oleh Pemda Manggarai ini mendapatkan beberapa catatan kritis dan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan program yakni, pertama, petani akan terbebani dengan cicilan dan bunga kredit KUR pembelian pupuk non subsidi yang mahal.

Dalam program 'Petani Merdeka' petani ditawarkan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna pembelian pupuk non subsidi. Alasan tawaran kredit KUR agar memudahkan petani mendapatkan uang untuk pembelian pupuk non subsidi.

Namun menurut Erik San, hal ini bukannya meringankan petani, namun tawaran ini akan semakin membebankan dan membuat petani terjerit karena kewajiban membayar cicilan dan bunga kredit KUR. Sepanjang musim tanam maupun panen petani akan membayar cicilan kredit maupun bunga kredit KUR pupuk non subsidi tersebut.

