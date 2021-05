Sepeda Motor Honda All New CB150R Streetfire

Tampil Semakin Gagah dan Masif All New CB150R Streetfire Resmi Dilaunching di Jatim & NTT

POS-KUPANG.COM - Kehadiran motor naked sport All New CB150R Streetfire di Jatim dan NTT disemarakkan dengan kegiatan launching yang diadakan oleh PT. Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT yang disiarkan secara serentak melalui live streaming di 4 Akun Instagram @mpmhondajatim dan akun Instagram media partner @aslisuroboyo, @infogresik , @exploresidoarjo pada Sabtu , 22 Mei 2021. Semua prosesnya dilakukan secara online dengan mengutamakan penerapan standar protokol Covid-19.

Motor naked sport All New CB150R Streetfire dengan tampilan desain baru yang semakin massive dan agresif layaknya motor big bike. Pilihan terbaru bagi pecinta motor sport ini tampak semakin gagah, membanggakan dan membuat pengendaranya semakin percaya diri.

"Dengan adanya varian baru CB150R ini, kami optimis produk ini dapat diterima dengan baik dan bisa kembali mengangkat market motor sport Honda," kata Suwito M selaku Presiden Direktur MPM Honda Jatim.

Perubahan terbaru pada All New CB150R Streetfire terlihat pada desain bodi yang lebih besar. Hal ini dicapai melalui berbagai ubahan desain di bagian depan seperti pada tangki bensin, shroud, serta undercowl pada varian special edition. Ubahan ini dipadukan dengan tambahan fitur terbaik yang menambah kegagahan motor sport terlaris Honda ini, seperti inverted front suspension dan tapered handlebar terbaru yang menghadirkan kenyamanan berkendara harian maupun jarak jauh. Tampilan full digital panel meter terbaru juga memberikan informasi lengkap untuk kebutuhan berkendara penggunanya.

Berbagai program menarik selama live berlangsung seperti Live Quiz yang berhadiah voucher belanja hingga jutaan rupiah, talkshow komunitas dan influencer. Selain itu juga ada Photo Contest.

Sales Program Selama acara berlangsung , MPM Honda Jatim memberikan spesial diskon hingga Rp. 1,5 juta untuk pembelian secara kredit dan diskon Rp. 700 ribu untuk pembelian secara tunai. Selain itu juga bagi masyarakat yang ingin melihat secara dekat All New CB150R StreetFire , dapat mengunjungi pameran Honda di Royal Plaza dan dapatkan spesial potongan 2x angsuran selama periode pada periode tanggal 23 – 30 Mei 2021 dengan tetap mengutamakan penerapan protocol kesehatan yang berlaku.

Test Ride Komunitas

Pada launching kali ini juga mengundang komunitas Honda untuk merasakan secara langsung kegagahan dan performa All New CB150R StreetFire.

Pameran Virtual

Dalam rangkaian All New CB150R StreetFire juga ada pameran Virtual Honda. Pada pameran Virtual Honda ini pembelian motor dilakukan melalaui website ‘www.pameranvirtualhonda-jatim-ntt.com. Dapatkan promo dan tambahan hadiah berupa jaket bagi 100 konsumen yang melakukan pembelian All New CB150R Streetfire selama acara berlangsung akan mendapatkan tambahan hadiah jaket Exclusive selama periode 22 - 31 Mei 2021 dan berlaku di wilayah Jatim & NTT.

All New CB150R Streetfire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Surabaya Rp30.082.000. Untuk melengkapi pilihan berkendara penggunanya, All New CB150R Streetfire juga memiliki varian Special Edition (SE) yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Surabaya Rp31.082.000. Varian Special Edition hadir dengan tiga varian warna matte yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, and Armored Matte Grey.

Spesifikasi All New CB150R StreetFire.

All New CB150R StreetFire memiliki performa tinggi di setiap putaran berkat pengaplikasian mesin 150cc, DOHC 4 katup, 6 kecepatan, dan berpendingin cairan. Akselerasi yang dihasilkan oleh model ini mampu mencapai 10,5 detik (0-200m). All New CB150R Streetfire juga menghadirkan sensasi berkendara yang menyenangkan dengan kecepatan maksimal hingga 125 Km/jam, namun tetap menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar yang efisien yaitu 40,5 km/l berdasar metode pengetesan ECE R40 dengan standar EURO 3.

All New CB150R StreetFire menggunakan lampu LED di semua sistem pencahayaan dengan daya tahan yang lama. Sensasi teknologi tinggi dapat dirasakan pada panel indikator digital terbaru yang berisi informasi lengkap dengan desain yang compact dan visibilitas yang sangat baik.

Model ini mengaplikasikan rangka teralis yang memiliki keseimbangan yang tinggi antara kekuatan dan kelenturan berkat pengaplikasian alumunium engine hanger. Penyematan ban yang lebar meningkatkan daya cengkram maksimal sekaligus memberikan rasa aman baik saat menikung maupun pada kecepatan tinggi. Dukungan wavy disc brake di bagian rem cakram depan dan belakang semakin meningkatkan kemampuan pengereman.

Pada pilihan varian Special Edition (SE), All New CB150R Streetfire disematkan warna Burnt Titanium pada bagian stang dan velg. Selain itu,motor naked sport ini tampil semakin gagah dengan disematkannya undercowl pada bagian bawah motor. Terdapat juga logo 3D emblem pada bagian tangki bensin untuk memberikan kebanggaan lebih bagi pengendaranya. (*)