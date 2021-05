API V Tahun 2020 di Labuan Bajo, Ini Daftar Juaranya

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Malam Anugerah Pesona Indonesia (API) V tahun 2020 telah selesai Kamis (20/5/2021) malam.

Provinsi NTT keluar sebagai juara umum dalam kegiatan yang dilakukan di Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo.

Berikut daftar juara di 18 kategori dalam API V tahun 2020.

KATEGORI 1. MAKAN TRADISIONAL

Juara 1 : Sei, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Juara 2 : Coto Manggala, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Juara 3 : Pendap, Kabupaten Bengkulu Selatan.

KATEGORI 2. MINUMAN TRADISIONAL

Juara 1 : Dawet Ayu, Kabupaten Banjarnegara.

Juara 2 : Kopi Semendo, Kabupaten Muara Enim.

Juara 3 : Air Mata Bejando, Kabupaten Pelalawan.

KATEGORI 3. PROMOSI PARIWISATA DIGITAL

Juara 1 : pariwisatapelalawan.com, Kabupaten Pelalawan

Juara 2 : FB@promosipariwisataklungkung, Kabupaten Klungkung

Juara 3 : IG@exoticmalukutourism, Provinsi Maluku.

KATEGORI 4. BRAND PARIWISATA

Juara 1 : The Homeland of Melayu, Provinsi Riau.

Juara 2 : City of Music, Kota Ambon.

Juara 3 : The Treasure of Sumatera, Provinsi Lampung.

KATEGORI 5. DESTINASI BELANJA

Juara 1 : Sentra Tenun Ikat Ina Ndao, Kota Kupang.

Juara 2 : Kampung Kerawang Gayo Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Juara 3 : Tanggo Buntung, Kota Palembang.

KATEGORI 6. CENDERA MATA

Juara 1 : Rencong Batu, Kabupaten Aceh Selatan.

Juara 2 : Tenun Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Juara 3 : Badak Kayu, Kabupaten Pandeglang.

KATEGORI 7. OLAH RAGA & PETUALANGAN.

Juara 1 : Skyland Supermoto, Kabupaten Musi Banyuasin.

Juara 2 : Panjat Tebing Silokek, Kabupaten Sijunjung.

Juara 3 : Tarawesi Motocross, Kabupaten Buru.