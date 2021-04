Seorang siswi SMAN 1 Rindi Umalulu menyerahkan hasil US kepada guru.

380 Siswa SMAN 1 Rindi Umalulu Kabupaten Sumba Timur Sudah Ikut US



POS-KUPANG.COM|WAINGAPU -- Sebanyak 380 siswa Kelas XII SMAN 1 Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur telah mengikuti Ujian Sekolah (US). Sedangkan peserta US SMAN 2 Umalulu sebanyak 59 siswa.

Hal ini disampaikan Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu, Juniaty Simanullang, S.Pd,Rabu 7 April 2021.

Menurut Juniaty, total siswa peserta US di SMAN 1 Rindi Umalulu tahun 2021 sebanyak 380 orang yang tersebar di 11 rombongan belajar.

"SMAN 1 Rindi Umalulu dan sekolah paralelnya SMAN 2 Umalulu telah melakukan US. Total peserta untuk SMAN 1 Rindi Umalulu 380 orang dan SMAN 2 Umalulu ada 59 orang," kata Juniaty.

Baca juga: GKS Payeti Bantu Sembako Bagi Korban Banjir di Kabupaten Sumba Timur

Baca juga: Ruas Jalan Matawai La Pawu - Karera Kabupaten Sumba Timur Terancam Putus

Dijelaskan, di SMAN 1 Rindi Umalulu ada 11 rombongan belajar dan SMAN 2 Umalulu ada dua rombongan belajar.

"Jadi total peserta US di SMAN 1 Rindi Umalulu dan SMAN 2 Umalulu sebanyak 439 orang. Pelaksanaan US sudah kita lakukan pada 15 Maret 2021 lalu," katanya.

Dikatakan, sebelum pelaksanaan US pihaknya menggelar pertemuan dewan guru dgn Pengawas SMA/SMK/SLB Sumba Timur, yang dihadiri pula Tripika Kecamatan Umalulu, Kepala Desa se-Kecamatan Umalulu dan Kecamatan Rindi dan Badan Pengurus Komite/Perwakilan Orang tua peserta didik.

Baca juga: 551 Pasien Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur Sembuh

Baca juga: Hasil TCM 17 Sampel di Kabupaten Sumba Timur Positif Covid-19

"Berhubung saat pandemi Covid -19, maka pelaksanaanya harus melalui pertemuan elemen terkait dalam kondisi masih zona merah. Apalagi beberapa wilayah di Umalulu dan Rindi jaringannya ada blank spot dan lelet sehingga diambil kesimpulan dengan pelaksanaan secara manual untuk bisa menjangkau semua peserta didik," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru)