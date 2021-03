POS-KUPANG.COM - 25 Ucapan Selamat Paskah Terkini Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya, Cocok Kirim Via WA, IG,FB

Berikut ini simak deretan ucapan Selamat Hari Paskah 2021 untuk orang tua, teman dan orang tersayang.

Paskah merupakan perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi umat Kristen dan Katolik.

Baca juga: Wabup Romanus Pimpin Rapat Pengamanan Paskah di Sikka, Ini Hasil Rapatnya

Baca juga: 20 Ucapan Selamat Paskah Kekinian Bahasa Inggris Indonesia Cocok Buat Teman dan Pacar, So Sweet

Baca juga: Selama Paskah, Polres Sikka Perketat Pengamanan di Gereja

Pada tahun ini, perayaan Hari Paskah jatuh pada pada Minggu, 4 April 2021.

Untuk menyambut Perayaan Paskah, tidak ada salahnya kita berbagi ucapan Selamat Paskah 2021.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Paskah yang dikutip dari wishesmsg.com.

Ucapan Selamat Paskah

Happy Easter to you and your family. May you enjoy a joyful and lovely Easter holiday.

(Selamat Paskah untukmu dan keluargamu. Semoga Anda menikmati liburan Paskah yang menyenangkan dan menyenangkan.)

Sending heartiest wishes on Easter. May you have the happiest Easter holiday filled with joy, peace, and so many Easter eggs.