All New Honda PCX

Performa Tinggi dan Kemewahan Generasi Terbaru All New Honda PCX Meluncur di Jatim & NTT

POS-KUPANG.COM | SURABAYA - Usai di kenalkan PT Astra Honda Motor ( AHM), All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV, Motor produksi anak bangsa ini resmi diperkenalkan pada gelaran All New Honda PCX Ultimate Excellence Virtual Launching yang disiarkan secara langsung melalui Instagram dan Facebook @mpmhondajatim (20/02/2021).

Dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV semakin memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Berbagai konten menarik disuguhkan pada peluncuran skutik premium ini, mulai dari Virtual Launching Ceremony, Virtual Concert dengan menghadirkan band lokal, Virtual Exhibition dan Live Quiz yang berhadiah voucher belanja total jutaan rupiah.

Tampilan baru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV dengan desain yang mewah dan dinamis yang memberikan ekspresi berkelas tinggi akan di kupas tuntas oleh influencer dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat.

Pameran Virtual Honda di mulai tanggal 20 - 28 Februari 2021. Konsumen dapat mengakses di www.pameranvirtualhonda-jatim-ntt.com untuk melihat beragam type motor Honda yang dipamerkan secara virtual ini. Dapatkan hadiah spesialnya selama pameran berlangsung.

Riding Experience Dan Mall Exhibition Pada rangkain launching All New Honda PCX ini selain pameran virtual , MPM Honda jatim juga menggelar pameran di 7 kota di Jawa. Konsumen juga bisa merasakan performa ALL New Honda PCX secara langsung dalam gelaran Riding Experience yang dilakukan di 12 kota di Jawa Timur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan aturan yang di tetapkan pemerintah. Kegiatn tersebut berlangsung mulai periode Februari - Maret 2021

All New Honda PCX dipasarkan dengan 3 tipe yaitu CBS, ABS, dan e:HEV. Untuk tipe CBS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Glorious Matte Black, dan Marvelous Matte Gray. Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Briliant Black, dan Royal Matte Blue.

Tipe ABS memiliki jok two-tone serta emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih mewah. Sementara itu, untuk tipe e: HEV terdapat warna Horizon White, yang juga memiliki jok two-tone dengan sentuhan warna biru pada emblem PCX yang semakin memberikan kesan istimewa.

All New Honda PCX dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Surabaya Rp 31.285.500,-untuk tipe CBS , Rp 34.856.500,- untuk tipe ABS , dan Rp 44.463.500,- untuk tipe e:HEV.