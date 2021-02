Juru Bicara Prabowo Subianto Bilang Begini: Salah Bila Menuding Din Syamsudin Sebagai Sosok Radikal!

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Juru Bicara Prabowo Subianto , Dahnil Anzar Simanjuntak melontarkan pernyataan keras atas tuduhan Din Syamsuddin tokoh radikal.

Pernyataan Dahnil yang juga Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu untuk membela koleganya yang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin disebut sebagai tokoh radikal sehingga dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dahnil mengatakan, tuduhan tersebut tidak berdasar dan berangkat dari keterbatasan pengetahuan terhadap kiprah Din sebagai tokoh lintas agama.

Ia mengaku mengenal baik Din sebagai tokoh Islam moderat yang mengusung isu moderasi Islam.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (14/5/2019).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) (Kompas.com)

Dahnil mengaku mengenal Din sebagai President Religion for Peace Asia and Pacific, ketika menjabat President Religion for Peace Youth Interfaith Network Asia and Pacific.

Menurutnya, Din adalah salah tokoh yang sangat dihormati para tokoh-tokoh lintas agama dunia.

Selama ini, kata Dahnil, Din kerap memperkenalkan wajah Islam moderat dari Indonesia yang mengusung perdamaian, keberagaman, dan toleransi.

"Jadi kalau ada sekelompok orang yang menuduh Pak Din adalah tokoh Islam radikal bahkan melaporkan beliau, saya pikir itu adalah tindakan yang ahistoris."

"Berangkat dari pengetahuan yang sangat terbatas."