Komisi V DPRD NTT Minta Pemprov Atasi Krisis Oksigen di Rumah Sakit, Ansor: Jangan Harap Pihak Luar

POS-KUPANG.COM,KUPANG- Saat ini, pemerintah provinsi NTT bekerjasama dengan PT Aneka Gas Industri/AGI guna mengatasi krisis oksigen yang sedang dihadapi sejumlah rumah sakit di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Krisis oksigen ini lantaran terjadi lonjakan permintaan untuk pasien covid-19. Saat ini permintaan oksigen di Kota Kupang berkisar 250-275 tabung per hari, sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 200 tabung per hari. Dalam kondisi normal, kebutuhan oksigen di Kota Kupang antara 50-60 tabung per hari.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Mohammad Ansor meminta Pemprov NTT segera mengambil langkah antisipatif mengatasi persoalan itu.

Sesuai informasi dari wakil gubernur NTT, kata dia, pemerintah telah mendroping sejumlah tabung oksigen ke RSUD Prof. W,Z Johannes Kupang dan RSUD SK.Lerik Kota Kupang. Selain itu, Pemprov NTT juga bekerjasama dengan pemerintah Jawa Tengah untuk pengadaan 1000 oksigen.

Meski demikian, ia meminta Pemprov harus segera mengambilalih persoalan itu, agar tidak terjadi lagi hal yang sama.

"Langkah-langkah pemerintah sudah bagus, tetapi pemprov harus backup juga. Kita tidak boleh berharap dari pihak luar saja," katanya.

Ia mengapresiasi langkah Pemprov NTT yang sudah mengatasi krisis oksigen di beberapa rumah sakit.

"Di RSUD Johannes dan RS SK Lerik pak Wagub sudah drop oksigennya. Kita akan terus berkoordinasi agar krisis oksigen di NTT jangan lagi terjadi," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM-Amar Ola Keda)

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor bersama Dirut RS Siloam, dr. Hans Lee saat memantau ruangan IGD ((POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA))