Gunakan Alkitab Warisan Keluarga Berusia 127 Tahun Joe Biden Akan Disumpah Jadi Presiden AS

POS-KUPANG.COM, WASHINGTON - Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat terpilih tinggal menunggu hitungan menit saja.

Pelantikan Joe Biden akan berlangsung, Rabu (20/1/2021) pukul 11.30 waktu AS atau pukul 23.30 WIB.

Dari sekian banyak hal menarik dalam acara pelantikan ini, ada satu yang khusus, yaitu tentang Alkitab yang akan digunakan untuk menyumpah Joe Biden nantinya.

Sebagaimana dikatakan Joe Biden dalam acara The Late Show with Stephen Colbert yang diulas The Oprah Magazine, Rabu (20/1/2021), Alkitab tersebut merupakan milik keluarga Joe Biden yang telah diwariskan secara turun temurun sejak tahun 1893.

Itu berarti, Alkitab tersebut telah berusia 127 tahun.

"Alkitab itu telah menjadi pusaka keluarga dan setiap tanggal penting tertulis di sana. Misalnya, setiap kali saya disumpah untuk apa pun, tanggalnya selalu ada dan tertulis di Alkitab," ucap Joe Biden.

Penggunaan Alkitab keluarga untuk pengambilan sumpah sebelumnya dilakukan pula oleh tiga Presiden AS sebelumnya: Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, dan Jimmy Carter.

Pengambilan sumpah jabatan nanti akan dilakukan tepat jam 12:00 waktu AS dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan, John Roberts. Bersama Biden, Jill Biden selaku sang istri juga akan menyetuh Alkitab ini selama pengambilan sumpah berlangsung.

Biden telah menggunakan Alkitab berusia 127 tahun tersebut sejak dia pertama kali terpilih menjadi anggota Senat AS, yaitu pada 1973.

Baca juga: PELANTIKAN Presiden AS ke-46, Joe Biden dan Langkah-langkah yang Akan Segera Diambil

Baca juga: Rusuh Mengancam Amerika Saat Pergantian Presiden AS, Washington DC Bisa Jadi Medan Perang

Kala itu, Beau dan Hunter Biden selaku dua putranya, masih dalam masa pemulihan dari kecelakaan mobil yang merenggut nyawa istri dan putri pertama mereka. Acara pengambilan sumpah pun dilakukan di samping ranjang sang anak.