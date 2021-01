Jangan Panik, Begini Efek Samping Usai Vaksin Covid 19 di AS, Bagaimana di Indonesia? Apakah Sama?

POS-KUPANG.COM - Jangan Panik, Begini Efek Samping Usai Vaksin Covid 19 di AS, Bagaimana di Indonesia? Apakah Sama?

Dr Anthony Fauci, pakar imunologi asal Amerika Serikat yang menjabat sebagai direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases, bersama dengan sekitar 2 juta penduduk AS telah divaksin Covid-19 minggu lalu.

Seperti kebanyakan orang yang menerima vaksin, Fauci mengatakan bahwa satu-satunya efek samping yang dialami adalah lengan terasa sakit.

Baca juga: PPPK Dapat Uang Pensiun Seperti PNS, Penjelasan Kepala BKN, Segera Daftar Guru PPPK 2021

Baca juga: Promo Pizza Hut Paket Sensasi Double Mulai Rp 35.000, PHD Double Box Hanya Rp 113 Ribu

Baca juga: Kebaktian Minggu Pdt Mesakh Dethan di Jemaat GMIT Kefas: Roh Tuhan Menyembuhkan dan Memulihkan

Baca juga: Simak Amanat Kapolda NTT Dalam Sertijab Pejabat Baru di Polda NTT, INFO

"Satu-satunya hal yang saya rasakan, mungkin sekitar 6-10 jam setelah vaksin adalah lengan saya terasa sakit selama 24 jam," kata Fauci dilansir BGR, Jumat (1/1/2021).

Selain itu, Fauci tidak mengalami efek samping lain yang mengganggu.

Dari pengalaman banyak orang, efek samping seperti yang dirasakan Dr Fauci tidak jarang terjadi.

Inilah sebabnya ada banyak harapan dari vaksin Pfizer dan Moderna.

Selama uji klinis, tidak ada vaksin Covid-19 yang terbukti menyebabkan efek samping serius.

Jika relawan melaporkan gejala seperti sakit kepala dan nyeri otot, gejala tersebut biasanya hilang dalam 24 jam.

Memang ada laporan penerima vaksin mengalami reaksi alergi yang parah.