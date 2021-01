PPPK Dapat Uang Pensiun Seperti PNS, Penjelasan Kepala BKN, Segera Daftar Guru PPPK 2021

Pendaftaran PPPK 2019 atau P3K, Syarat & Formasi via sscasn.bkn.go.id, Ini Daftar Formasi Guru

POS KUPANG, COM - PPPK bakal mendapat uang pensiunan seperti PNS.

Hal itu menampik anggapan bahwa PPPK adalah ASN kelas kedua.

Banyak yang menyebut kelas pertama ASN adalah mereka yang berstatus PNS

Anggapan itu kian jadi perdebatan menjelang pendaftaran CPNS 2021 dan rekrutmen PPPK 2021 terutama PPPK guru.

Penyebab utama anggapan itu muncul adalah lantaran PPPK tidak mendapat pensiun bulanan seperti PNS.

Tapi anggapan itu kini akan lenyap lantaran Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyebut bahwa PPPK juga bisa memperoleh pensiun seperti PNS.

Hal ini diungkapkan Bima saat jumpa pers virtual yang ditayangkan di akun youtube #ASNKiniBeda, Selasa (5/1/2020).

Bima menerangkan bahwa sistem pembayaran pensiun PNS yang diterapkan saat ini adalah pay as you go yang dinilai sangat memberatkan APBN.

Pay as you go adalah sistem pensiun di mana PNS membayar iuran sangat kecil, kemudian mendapat tunjangan hari tua yang dibayar sekaligus dan pensiun bulanan yang jumlahnya tidak memadai.

"Sistem ini dibebankan ke APBN sehingga beban APBN untuk membayar pensiun ini jadi sangat besar," kata Bima

Ke depan, ujar Bima, sistem ini akan diubah menjadi fully funded.