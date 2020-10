Pemda NTT & Jatim Jalin Kerjasama,Pengamat Ekonomi : Pemda NTT Telah Melakukan Terobosan Yang Tepat

Pemda NTT dan Jatim Jalin Kerjasama, Pengamat Ekonomi sebut Pemda NTT Telah Melakukan Terobosan Yang Tepat

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pengamat Ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. James Adam menilai, kerjasama yang dilakukan merupakan terobosan yang tepat.

"Dalam kondisi dunia termasuk Indonesia yang sedang dilanda wabah Covid-19 saat ini memang pemerintah harus bisa menciptakan berbagai terobosan agar ekonomi kita tidak stag. Pemda NTT telah melakukan terobosan yang tepat dalam membangun kerjasama dagang dengan pemda Jatim" kata James pada Senin(26/10/2020).

Lebih lanjut James mengatakan, baiknya kerjasama tersebut harus segera diimplementasi, tetapi tidak hanya terbatas untuk G to G tapi harus juga B to Be supaya pelaku bisnis termasuk UMKM juga terlibat dalam perdagangan antar propinsi tersebut.

James juga mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini memang cukup sulit untuk membuat prioritas produk yang cocok untuk diperdagangkan, namun jika pemerintah dan pengusaha berjalan dan bekerja bersama maka pasti soal itu akan teratasi.

"Intinya semua peluang dagang harus dibuka agar kerjasama tersebut bisa jalan dan berkesinambungan" ujar James.

"Produk - produk unggulan dari NTT dan juga dari Jatim, saya kira sudah ada tinggal bagaimana disepakati agar proses supply dan demand harus terkontrol dan terfokus dengan baik" tutupnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi)