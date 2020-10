Mobil pik up yang terlibat kasus laka lantas di Jalan El Tari Maumere.

Di Sikka, Gara-Gara Terobos Lampu Merah, 1 Tewas, 2 Luka Berat dan 6 Luka Ringan

POS-KUPANG.COM|MAUMERE---Laka lantas maut di Jalan El Tari Maumere tepatnya di Perempatan Tugu Mof, Sabtu (24/10/2020) pagi telah merenggut nyawa satu korban, 2 warga luka berat dan enam lainnya luka ringan. Laka yang menewaskan satu warga dan delapan orang terluka telah ditangani aparat Lantas Polres Sikka.

Data dari aparat Polres Sikka yang terjun usai kejadian, Sabtu (24/10/2020) pagi menjelaskan, kendaraan yang terlibat laka yakni sepeda motor Honda absolut No Pol. EB 2687 BN dan Pick Up daihatsu No Pol EB 8781 BJ.

Pengendara motor yakni Ferdinandus Suryono (24), warga Napung gete, Desa Kopong , Kecamatan Kewapante.

Sedangkan pengemudi pick up bernama Dediamus Piki (30), warga Wolowona, Desa Bu Tana Lagu, Kecamatan Lio timur. Kabupaten Ende.

Dalam kejadian ini, korban tewas bernama Ignasius Mude (56), pensiunan PNS yang tinggal di Dusun Gana, Desa Bu Tana Lagu, Kecamata Lio timur, Kabupaten Ende karena mengalami lukaL lecet pada pelipis sebelah kanan dan meninggal dunia.

Selain korban tewas ada 2 korban luka berat yakni Ferdinandus Suryono (24), warga Napung Nggete, Desa Kopong, Kecamatan Kewapante yang mengalami luka lecet di pelipis mata kanan, luka lecet di hidung dan patah pada tangan kanan.

Korban luka berat berikut yakni Bernardino Nong Joel (10), pelajar SD yang tinggal Jalan Wairklau, Kelurhaan Madawat, Kecamatan Alok. Yang mana setelah kecelakaan mengalami patah pada kaki kanan dan luka robek di kepala bagian belakang.

Sementara itu, ada enam korban luka ringan. Mereka adalah pertama, Siprians Setu (38), warga Wolowona, Desa Bu selatan, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sikka mengalami luka robek di kepala bagian belakang.

Kedua, Saverius Senda (37), warga Watuneso, Desa Watuneso, Kecamatan Lio timur, Kabupaten mengalami luka lecet do pelipis mata kanan dan Luka lecet di tangan sebelah kanan.

Ketiga, Wilfridus Lengo (24), warga Detubelo, Desa Woloaro, Kecamatan Lio Timur luka lecet di punggung tangan kanan dan lecet di betis kaki kanan.

Keempat, Aplonia Oktaviani Masi (9), warga Dusun Wolowona, Desa Bu Tana Lagu mengalami kecelakaan luka lecet di tumit kaki kiri. Kelima, Yohanes Sang Putra Nusa (5), warga Gana, Desa Bu Tana Lagu mengalami bengkak di dahi. Keenam, Maroa Ngoso (45), warga Gana, Desa Bu Tana Lagu mengalami kecelakaan luka lecet di hidung.

Hasil olah TKP aparat Satuan Lantas Polres Sikka dari Unit Laka terungkap kalau kecelakaan lalu lintas pada Sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekira pukul 09.30 wita di Jalan El Tari atau perempatan Tugu Mof, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka bermula dari motor honda revo yang dikendarai Ferdinandus Sriyono berboncengan dengan Bernardino Nong Joel datang dari arah Pasar Alok (Barat) menuju ke arah Pasar Bongkar (Timur).

Sesampainya di tempat kejadian datang mobil pick up yang dikemudikan Dedimus Piki dan ditumpangi oleh tujuh orang datang dari arah selatan (Alfamart ) menuju ke arah utara dengan kecepatan tinggi.

Baca juga: Saat Anak Labuan Bajo Bagi Ratusan Masker dan Bersihkan Sampah di Pasar Lenteng

Baca juga: Pilkada Sumba Timur, Debat Terbuka Paslon Digelar 13 November 2020

Baca juga: Koramil Loang Lembata Latih Disiplin Protokoler Kesehatan di SMPN 1 Nagawutung

Baca juga: Siswi SMKN 3 Kupang Menimba Ilmu Outbound di Sekolah Alam Manusak

Pick up lalu menerobos lampu rambu rambu lalu lintas sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor EB 2687 BN dan yang di bonceng serta penumpang mobil pick up daihatshu EB 8781 BJ mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD TC. Hillers Maumere setelah beberapa saat mendapat perwatan medis penumpang mobil pick up atas nama Ignasius Mude meninggal dunia. Kendaraan yang terlibat laka pun mengalami kerusakan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)