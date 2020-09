POS-KUPANG.COM - 5 Daftar Bacaan Sholawat Diamalkan Saat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

Hari ini, Sabtu (9/11/2019), umat muslim di dunia dan termasuk Indonesia merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Peringatan maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW telah menjadi tradisi di kalangan umat muslim, termasuk di Indonesia.

Dilansir Tribunjogja.com melalui Harakah Islamiyah, setiap bulan Rabiul Awal umat muslim memeriahkan bulan dan hari kelahiran Nabi SAW dengan cara berkumpul membaca kisah Nabi SAW, tabligh akbar, dan lain sebagainya.

Kebanyakan ulama membolehkan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, dan sebagian kecil ulama melarang.

Di antara ulama yang membolehkan adalah Imam Al-Suyuthi (w. 911 H). Ia berkata dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa;

عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف

“Menurut saya, hukum pelaksanaan maulid Nabi Saw, yang mana pada hari itu masyarakat berkumpul, membaca Al-Qur’an, dan membaca kisah Nabi Saw pada permulaan perintah Nabi Saw serta peristiwa yang terjadi pada saat beliau dilahirkan, kemudian mereka menikmati hidangan yang disajikan dan kembali pulang ke rumah masing-masing tanpa ada tambahan lainnya, adalah bid’ah hasanah. Diberi pahala orang yang memperingatinya karena bertujuan untuk mengangungkan Nabi Saw serta menunjukkan kebahagiaan atas kelahirannya.”

Sementara selain berkumpul membaca Alquran, dan membaca kisah Nabi Muhammad SAW, umat muslim juga dapat merayakan dengan mengamalkan doa dan sholawat.

DIlansir Tribunjogja.com melalui Tribunstyle.com, berikut beberapa kumpulan doa yang saat memperingati maulid Nabi Muhammad SAW: