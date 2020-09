SEDANG Berlangsung ILC Live Streaming Tv One Bahas PSBB Jakarta Anies Baswedan, LIVE TV One

SEDANG Berlangsung ILC Live Streaming Tv One Bahas PSBB Jakarta Anies Baswedan, LIVE TV One

POS-KUPANG.COM - Sedang belangsung siaran langsug acara Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One, edisi Selasa 15 September 2020.

Tayangan ILC Tv One, ILC Live Streaming Tv One Malam Ini Full edisi Selasa ini, mengangkat tema seputar penerapan PSBB jilid 2 Jakarta.

Sebelumnya, pemilihan tema ILC Tv One ini juga telah diumumkan sang Presiden ILC, Karni Ilyas.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa pukul 20.00 WIB, berjudul "Gubernur Anies: Akhirnya Menarik Rem Kompromi." Selamat menyaksikan. #ILCRemKompromiAnies,"

Demikian unggahan Karni Ilyas di Twitter, Senin 14 September 2020 petang WIB.

Siaran progam acara ILC Tv One untuk tayangan ILC malam ini tersebut bisa Anda saksikan di siaran live streaming TV One.

Ada beberapa alternatif link live streaming Tv One untuk Tv Online Tv One yang kami sematkan di artikel ini yang bisa Anda coba akses untuk mengikuti dan menyimak siaran ILC terbaru kali ini.

Termasuk juga di siaran streaming ILC Tv One live YouTube., untuk menyaksikan sairan ilc malam ini di tv one live streaming tersebut.

Berikut beberapa alternatif link live streaming TV One di tv Online Tv One untuk menyaksikan siaran ILC terbaru yang membahas topik ILC Tv One seputar PSBB Jakarta tersebut: