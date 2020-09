Harga Emas Hari Ini, Selasa 15 September 2020 di Pegadaian Rp 1.079.000 Per Gram, Naik Rp 6.000

KONTAN.CO.ID - Harga emas di Tanah Air, kini terus bergerak naik. Harganya cenderung meroket dari hari ke hari.

Pada Selasa, 15 September 2020, harga emas yang produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dijual di Pegadaian, mencapai Rp 1.079.000, per gram.

Harga emas batangan Antam itu telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni Rp 6.000 per gram.

Saat ini, kenaikan harga emas itu bukan lagi bergerak per hari, tetapi per jam. Dan, kenaikan harga emas hingga Rp 1.079.000 per gram itu, terjadi pada Selasa 15 September 2020 siang.

Selain emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Indonesia juga terdapat PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) yang juga mengeluarkan produk emas batangan dan perhiasan emas.

Produk emas keduanya pun juga bisa didapatkan di Toko Emas, butik masing-masing perusahaan maupun Pegadaian. Di Indonesia, ada dua perusahaan tambang emas atau perusahaan yang bergerak di bidang produksi emas batangan dan emas perhiasan. Lantas, berapa rincian harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) di Pegadaian?

Harga Emas Antam

Harga emas Antam siang ini, Selasa (15/9/2020) di Pegadaian mencapai Rp 1.079.000 per gram, naik Rp 6.000 jika dibandingkan Selasa (15/9/2020) pagi.

Berikut harga emas batangan Antam di Pegadaian, Selasa, 15 September 2020:

Harga emas 0,5 gram: Rp 571.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.079.000

Harga emas 2 gram: Rp 2.156.000

Harga emas 3 gram: Rp 3.115.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.190.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.307.000

Harga emas 25 gram: Rp 25.505.000

Harga emas 50 gram: Rp 50.875.000

Harga emas 100 gram: Rp 101.668.000

Harga emas 250 gram: Rp 253.129.000

Harga emas 500 gram: Rp 504.779.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 1.009.557.000

Harga Emas UBS