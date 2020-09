Amunisi 'Mencabut' Akar Kemiskinan Flobamorata

KICK OFF SP 2020 - Suasana Kick Off Sensus Penduduk 2020 tingkat Provinsi NTT di Aula Lantai 2 Kantor Badan Pusat Staristik (BPS) NTT, Senin (31/8/2020), ditandai pemukulan gong oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda NTT, Samuel Rebo.

POS KUPANG, COM ---- JUMAT, 4 September 2020. Jarum jam menunjukkan pukul 15.22 Wita. Ketua RT 21/RW 006 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Niko Kuba, mengirim pesan whatsapp kepada komunitas kelompok umat basis (KUB) di kelurahan setempat.

Pesannya demikian. "Bapak/ibu, sekarang ini petugas sensus penduduk akan datang ke rumah bapak/ibu untuk verifikasi ulang atau verifikasi data penduduk. Untuk itu mohon bantuannya untuk menyiapkan data pendukung berupa kartu keluarga dan KTP untuk mempermudah pendataan. Atas kerja samanya, saya selaku Ketua RT memgucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat sore, Tuhan menyertai kita selalu."

Pukul 15.26 Wita, pesan susulan dari Niko Kuba nongol lagi. "Minta maaf, mulai hari ini pukul 16.00 Wita, petugas sudah mulai bekerja."

Anggota komunitas pun memberi respons mendukung. "Makasih pak erte. Terima kasih Om Niko. Siap Om Niko." Masih banyak lagi respons positif lainnya. Semuanya senada siap menerima petugas sensus penduduk.

Benar. Pukul 17.45 Wita, dua petugas sensus penduduk sudah berdiri di depan pintu pagar rumah kami. Perumahan BTN Kolhua, Blok W/9. Keduanya memakai rompi berwarna biru tua dengan logo Sensus Penduduk (SP) 2020 di bagian dada kanan, logo BPS di bagian dada kiri, dan tulisan "PETUGAS SENSUS" di bagian punggung. Membawa tas punggung berwarna hitam dengan logo BPS dan SP2020. Memakai tanda pengenal bertuliskan nama petugas. Membawa surat tugas dari BPS kabupaten/kota setempat. Pun menerapkan protokol kesehatan.

Tak diragukan, kami mempersilakan keduanya masuk. "Saya Ignasius Moku. Saya Lenon Nafi," keduanya memperkenalkan diri. Instrumen sensus penduduk sudah disiapkan semuanya sehingga dialog berjalan lancar. Detil. Tiga puluh menit sudah kelar. "Terima kasih, jawaban bapak/ibu sudah mendukung Indonesia maju ke depan," keduanya pamitan.

Saya dan keluarga pun bergembira karena sudah mengambil bagian dalam perhelatan akbar 10 tahun sekali ini. Mendukung pemerintah.

AUDIENS - Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus (kiri) ketika beraudiens dengan Gubnernur NTT, Viktor Laiskodat, belum lama ini melaporkan sensus penduduk 2020. Saat itu Gubernur Viktor berharap sensus penduduk mampu mengungkap akar kemiskinan di NTT. (ISTIMEWA)

Kick Off SP 2020

Kehadiran Ignasius dan Lenon di rumah warga, salah satunya, menandai Kick Off SP 2020 tingkat Provinsi NTT di Aula Lantai 2 Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Senin (31/8/2020).

Di ruangan yang didandan rapi, warna-warni, lain dari biasanya, itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda NTT, Samuel Rebo, didampingi Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus, dan pejabat lainnya memukul gong. Pertanda SP 2020 di NTT resmi dimulai. Tepuk tangan membahana. Sejarah pun terukir. Gaungnya menggema ke seluruh Flobamorata.

Pandangan pun tertuju pada suatu acara penting yang dinanti- nantikan. Kepala BPS Provinsi NTT, Darwis Sitorus, memakaikan atribut sensus secara simbolis kepada dua petugas yang akan melakukan pencacahan di lapangan. Ibarat berperang, mereka resmi dilepas ke medan laga. Menjalankan tugas negara. Mengunjungi warga. Door to door. Sebulan penuh, berakhir 30 September 2020.



Suasana kick off pun bertambah semarak oleh penampilan stand up comedy, iringan lagu dan video tiktok mendukung SP 2020 NTT.