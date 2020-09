Polres Sikka Bantu Beras Bagi Warga Desa Done Yang Terkena Dampak Kemarau

Bantuan beras dan mie dari Polres Sikka yang diserahkan Wakapolres Sikka kepada Kades Done di Kantor Desa Done.

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Pihak Polres Sikka menyerahkan bantuan beras dan mie bagi warga di dua dusun di Desa Done, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka yang terkena dampak Kemarau panjang.

Dampak kemarau panjang membuat stok pangan warga menepis. Yang warga terpaksa mengkonsumsi ubi beracun pengganti beras.

Bantuan dari Polres Sikka diantar Wakapolres Sikka, Kompol I Putu Surawan, Kasat Binmas, Iptu Siprianus Sedan dan Kasat Intelkam Polres Sikka, Ipda Eliazer Kalelado serta Kapolsek Nita, Ipda Valen Tani.

• Wali Kota Kupang : Perbedaan Pendapat Jadi Daya Dorong Bangun Suasana Kebersamaan

Bantuan beras dan mie yang diterima Kades Done, Petrus Muju dan Ketua BPD Done, Damianus Raka di Kantor Desa Done, Kecamatan Magepanda, Sikka, Jumat (11/9/2020) pagi.

Kades Done, Petrus Muju saat menerima bantuan beras 5 karung sebanysk 250 Kg dan enam dos mie menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Sikka dan jajarannya atas perhatiannya bagi warga yang terkena dampak kemarau panjang.

• Yeskiel Loudoe Buka Sidang III DPRD Kota Kupang Minta Pimpinan OPD tak Boleh Cuti

"Saya perlu luruskan kalau masyarakat saya tidak lapar tapi ada dampak kekeringam sehingga mengalami kekurangan pangan. Bantuan ini akan kami salurkan kepada warga," kata Kades Done.

Sementara itu, Wakapolres Sikka, Kompol I Putu Surawan menegaskan, bantuan dari Polres Sikka ini adalah bentuk keprihatinan warga yang terkena dampak kemarau panjang.

Di mana dampak ini membuat warga mengalami kekurangan pangan.

Untuk diketahui, bantuan beras dan mie dari Polres Sikka bagi warga di Desa Done ini diberikan menyusul adanya warga di dua dusun yang mengkonsumsi ubi beracun pengganti beras karena stok pangan menepis. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)