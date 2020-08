"Centrum et Totum" Menyongsong Pilkada Mabar 2020

Oleh: Willem Berybe, Pensiunan guru Bahasa Inggris SMA tinggal di BTN Kolhua Kupang)

POS-KUPANG.COM - Slogan sering dipakai sebagai media bahasa untuk memberikan motivasi, pedoman dan arah sebuah perjuangan, usaha bisnis, bahkan bisa menjadi sebuah strategi politik kepemimpinan,

Menurut kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, A S Hornby, slogan berarti 'striking and easily remembered phrase used to advertise something or to make clear the aim(s) of a group, organisation, campaign, etc' (frasa yang menarik perhatian dan gampang diingat untuk mengiklankan sesuatu atau memperjelas tujuan sebuah group, organisasi, kampanye, dll).

Slogan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) "NTT bangkit NTT sejahtera" dimaknai sebagaimana tersirat dalam definisi di atas. Beliau ingin meyakinkan masyarakat NTT untuk bangkit menuju sebuah fase kesejahteraan hidup. Di sini ada pesan bahwa orang NTT tidak terbuai oleh label kemiskinan yang selalu disematkan pada provinsi ini. Dengan kata lain NTT harus keluar dari belenggu kemiskinan dan 'keterperpinggiran'.

• Andreas Paru Serahkan APD untuk RSUD Bajawa dan Puskesmas di Ngada

Menangkap butir pesan ungkapan "NTT bangkit....", menarik ketika kita menyoroti kebangkitan kepemimpinankepala daerah di NTTdari perpsektif gender. Dalam Pilkada serentak 2018 lalu, Kabupaten Rote-Ndao mencatat sejarah baru. Paulina Haning Bullu terpilih menjadi bupati perempan pertama di provinsi ini.

Itu berarti dominasi kaum lelaki selama ini mampu diruntuhkan. Potensi seorang perempuan NTT untuk memimpin sebuah kabupaten sudah terbukti. Paulina Haning Bullu termasuk salah satu dari 13 perempuan Indonesia yang berhasil memenangkan kursi Bupati/Wali Kota di Indonesia kala itu.

• Gubernur Viktor Lantik 16 Pejabat Eselon II, Kepala Dinas Kesehatan NTT Lengser, Ini Penggantinya

Mereka adalah 1) Dewi Handjani Bupati Tanggamus, Lampung, 2) Ade Munawaroh Yasin Bupati Bogor, Jabar, 3) Anne Ratna Mustika Bupati Purwakarta, Jabar 4). Ade Uu Sukaesih Wali Kota Banjar, Jabar 5) Umi Azizah Bupati Tegal, Jateng, 6) Puput Tantriana Sari Bupati Probolinggo, Jateng, 7) Mundjidah Wahab Bupati Jombang, Jatim, 8) Anna Mu'awanah Bupati Bojonegoro, Jatim, 9). Ika Puspitasari Wali Kota Mojokerto, Jatim, 10). Iti Octavia Jayabaya Bupati Lebak, Banten, 11) Erlina Bupati Kabupaten Mempawah, Kalbar dan 12) Tatong Bara Wali Kota Kotamobagu, Sulut (Sumber: Kompas.com).

Lantas bagaimana Pilkada serentak 2020 untuk NTT kali ini? Adakah sosok perempuan yang bakal menyusul jejak langkah Ibu Paulina Haning Bullu? Jawabannya "ya". Kabupaten Manggarai Barat telah siap mengusung salah satu perempuan terbaik daerah ini.

Centrum

Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, NTT, saat ini, drh. Maria Geong Ph.D maju sebagai calon bupati Manggarai Barat dalam Pilkada 2020. Berpasangan dengan Silverius Sukur keduanya memasang tag-line"MISI"(Maria Geong-Silverius Sukur) dengan slogan politik perjuangan "Membangun Desa Menata Kota".