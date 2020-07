VIDEO - Gelar Panen Hadiah Simpedes, Berikut Penjelasan Pemimpin BRI KC Bajawa



POS-KUPANG.COM | BAJAWA - Manajemen BRI Kantor Cabang (KC) Bajawa di Kabupaten Ngada menggelar pengundian panen Hadiah Simpedes periode 01 September 2019 sampai dengan 29 Februari 2020.

Acara berlangsung di Kantor BRI KC Bajawa di Kota Bajawa Kabupaten Ngada, Sabtu (18/7/2020).

Pantauan POS-KUPANG.COM, acara dihadiri oleh Bupati Ngada Paulus Soliwoa, Pemimpin BRI KC Bajawa Dwi Wahyu Kurniawan, Kepala Dinas Sosial Ngada, Vianey Siwe dan sejumlah nasabah.

Acara kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, jika tahun sebelumnya dilaksanakan tempat terbuka, saat ini dilaksanakan di BRI KC Bajawa.

Nasabah yang diundang juga dibatasi dengan jumlah sekitar 10 orang saja dan karyawan BRI yang ikut hanya beberapa orang saja.

Nasabah dan karyawan lainnya menyaksikan acara tersebut via streaming via Youtube official BRI KC Bajawa.

Pemimpin BRI KC Bajawa, Dwi Wahyu Kurniawan, pada kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih kepada Bupati Ngada dan undangan sekalian, telah berkenan hadir dalm kegiatan Panen Hadiah Simpedes (PHS) kali ini.

Ia mengatakan kegiatan PHS ini sesuai jadwal awal yang telah ditetapkan Kantor Pusat BRI seharusnya dilaksanakan bulan April lalu.

Namun, karena wabah Covid -19 maka dilakukan penundaan dan format pelaksanaannya pun juga harus dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan tidak diperkenankan untuk membuat keramaian.

Ia mengatakan sebagai alternatifnya, pihaknya juga menayangkan kegiatan PHS ini secara live melalui youtube official BRI KC Bajawa.