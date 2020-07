Alex Ofong Tinjau Pengerjaan Ruas Jalan Panama-Wairiang Lembata

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Anggota DPRD NTT, Alexander Take Ofong, Senin (13/7/2020) meninjau proses pengerjaan ruas jalan provinsi di Kabupaten Lembata. Perkembangan pengerjaan ruas jalan segmen Desa Panama-Wairiang, Kecamatan Buyasuri itu kini mengalami surplus.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur, meninjau proyek jalan provinsi di wilayah Kecamatan Buyasuri itu.

Sebagaimana disaksikan, ruas jalan Panama-Wairiang sudah dikerjakan dari Desa Panama hingga ke Desa Wairiang.

Pengerjaan dimulai dari pelebaran jalan, pemasangan talud badan jalan, pekerjaan plat deker dan sebagian mulai penimbunan.

"Saya lihat pekerjaan jalan ini progresnya lumayan bagus. Pasangan sudah jalan, begitu pula urukan di beberapa titik sudah dikerjakan. Sedangkan di titik menuju desa Wairiang, para pekerja sudah mulai memasang talud pengaman jalan. Laporan tim teknis proyek tersebut bahwa proyek ini mengalami surplus. Artinya progresnya sudah melampaui target. Ini bagus. Saya minta agar kualitas proyek ini dijaga dengan baik agar dapat dinikmati warga, selesai juga tepat waktu," ujar Alex Ofong di Wairiang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

Proyek jalan provinsi di segmen Panama-Wairiang menelan anggaran APBD I provinsi Nusa Tenggra Timur senilai 11 Miiar Rupiah. Dengan perincian 1 Km HRS atau Hotmix, dengan nilai 3,726 miliar Rupiah, 7 Km Go atau pengerasan, senilai 7,280 miliar rupiah.

"Jalan GO ini akan ditingkatkan menjadi Go Plus," ujar Alexander Take Ofong, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan di segmen Waijarang-Wulandoni sepanjang 8 Kilometer, ruas jalan itu dikerjakan dengan pola GO atau pemadatan sepanjang 6 km, 1,5 km GO Plus, dan 1 km hotmix.

Alexander Take Ofong, menegaskan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah komando Gubernur Viktor Laiskodat berkomitmen kuat menyelesaikan seluruh ruas jalan Provinsi pada 2021.

"Ini wujud komitmen Gubernur saat kampanye kali lalu. Tugas kami anggota DPRD adalah memastikan agar pelaksanaan proyek jalan Provinsi ini berjalan baik, berkualitas dan selesai tepat waktu," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)