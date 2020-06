BLINK Bersiap, BLACKPINK Comeback Hari ini, Jennie cs Tampil di The Tonight Show, Catat Waktunya!

POS-KUPANG.COM - Single atau lagu How You Like That milik Blackpink akan rilis perdana pada Jum'at (26/6/2020) hari ini. Girl group yang beranggotakan Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie itu juga dipastikan akan muncul di acara The Tonight Show.

Para penggemar Blackpink tentunya sudah tidak sabar lagi menantikan perilisan lagu How You Like That.

Seminggu ke belakang, pihak YG Entertainment yang menaungi Blackpink juga sudah beberapa kali memberikan bocoran penampilan para membernya di video How You Like That.

Melansir berita Tribun Kaltim, diketahui pada Minggu (21/4/2020), BLACKPINK merilis video konsep teaser untuk single pra-rilis mereka.

Hanya dalam waktu kurang dari 3 hari, klip berdurasi 14 detik itu berhasil mengumpulkan 13 juta views di Youtube.

Teaser konsep Blackpink ini menjadi trending Youtube di beberapa negara.

Di antara semuanya, Blackpink mendapatkan sambutan paling heboh dari penggemar Indonesia.

Buktinya, mengutip Kstarlive, Selasa (23/6/2020), video teaser ' How You Like That' berhasil menduduki puncak Youtube Indonesia selama tiga hari berturut-turut.

Dengan begitu, Blackpink telah resmi menjadi grup Kpop yang menghabiskan waktu paling lama di daftar trending video Youtube di Indonesia.

• Jelang Comeback BLACKPINK, Sosok Ini Tuding YG Entertainment Lakukan Plagiat, Persamaan ini Diungkap

• BLINK Bersiap, BLACKPINK Bawakan Lagu Terbaru How You Like That di Acara ini, Catat Waktunya!

• BLACKPINK Bersiap Comeback, Penampilan Baru Lisa Curi Perhatian, Foto Teaser Dirils YG Entertainment

• Bersiap Comeback, Jennie BLACKPINK Bawa Kabar Tak Menyenangkan, Ada Apa?

• Lama Bungkam, Jisoo BLACKPINK Ungkap Masa Sulit Saat Jadi Trainee, Rose BLACKPINK Nangis Histeris

• Deretan Idol Kpop yang Bakal Comeback di Bulan Juni 2020, Ada BLACKPINK, TWICE, SEVENTEEN, Idolamu?

• Comeback BLACKPINK Diungkap YG Entertainment, Lagu Terbaru Siap Dirilis, BLINK Bersiap

Dalam video tersebut, Jisoo, Lisa, Jennie dan Rose tampak seperti manekin.

Mereka hanya diam dan kamera bergerak mengitari para member untuk memperlihatkan ekspresi member.