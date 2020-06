Comeback BLACKPINK Diungkap YG Entertainment, Lagu Terbaru Siap Dirilis, BLINK Bersiap

POS-KUPANG.COM - YG Entertainment akhirnya merilis tanggal comeback BLACKPINK. Tanggal 26 Juni 2020 dipilih sebagai pre release single comeback BLACKPINK.

Dari hari ke hari industri K-POP memang terus melahirkan karya musik bagi penikmatnya.

Setelah sebelumnya TWICE comeback dengan MORE & MORE pada (1/6/2020), kali ini giliran idol asuhan YG Entertainment.

Ya, BLACKPINK akan segera menyapa penggemar setianya lewat comeback yang berlangsung dalam 3 tahapan.

Pada Senin (18/5/2020) lalu, YG Entertainment sempat mengumumkan bahwa comeback BLACKPINK akan dilakukan mulai bulan Juni hingga September 2020.

BLACKPINK kini juga telah merekam 10 lagu baru dan menyelesaikan produksi untuk album studio mereka.

Baru-baru ini YG Entertainment akhirnya membeberkan poster dari teaser comeback BLACKPINK melalui Twitter.

Poster yang diunggah pada (10/6/2020) itu mengungkapkan pre release single dari comeback BLACKPINK akan dilakukan pada 26 Juni 2020 pukul 18.00 waktu Korea.

Lisa, Jisoo, Momen tersebut juga akan menandai dimulainya 3 tahapan comeback dari girl group yang digawangiLisa, Jisoo, Jennie , dan Rose tersebut.

Hingga berita ini ditulis, unggahan mengenai pre relase single BLACKPINK telah mendapat lebih dari 143 ribu retweet.

Bahkan, tagar Lisa langsung masuk ke dalam Trending Topic Twitter.

Sebagai informasi, BLACKPINK beberapa waktu lalu sempat merilis proyek kolaborasi dengan Lady Gaga bertajuk Sour Candy.