BLINK Bersiap, BLACKPINK Bawakan Lagu Terbaru 'How You Like That' di Acara ini, Catat Waktunya!

POS-KUPANG.COM - Tinggal beberapa hari lagi, Blackpink akan comeback dengan karya musik terbaru mereka.

Blackpink dijadwalkan akan meluncurkan single baru bertajuk 'How You Like That' pada 26 Juni 2020.

Bersamaan dengan itu, Blackpink juga akan tampil di program acara NBC, The Tonight Show.

Hal itu diumumkan oleh sang pembawa acara The Tonight Show, Jimmy Fallon pada Kamis (18/6/2020).

Menjelang akhir acara Tonight Show, ia mengatakan bahwa Blackpink akan muncul di program talkshownya minggu depan.

Rincian lebih jauh, Blackpink akan membawakan lagu pra-rilis mereka, 'How You Like That' di The Tonight Show pada 26 Juni waktu setempat.

Mengutip Soompi, Jumat (19/6/2020), itu merupakan pertama kalinya Blackpink membawakan lagu 'How You Like That'.

Bukan hanya itu, kehadiran mereka di The Tonight Show pada minggu depan juga merupakan pertama kalinya bagi Blackpink.

Sebelumnya, Blackpink sudah menjadi bintang tamu di sejumlah acara talkshow Amerika, seperti The Late Late Show dengan James Corden, The Late Show with Stephen Colbert, dan Good Morning America.

Sementara itu, Blackpink akan merilis 'How You Like That' pada 26 Juni, pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

'How You Like That' menjadi single pertama yang dirilis dari album comeback mereka.

