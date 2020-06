BLACKPINK Bersiap Comeback, Penampilan Baru Lisa Curi Perhatian, Foto Teaser Dirils YG Entertainment

POS-KUPANG.COM - Penampilan terbaru Lisa BLACKPINK dalam teaser foto How You Like That mencuri perhatian. Member girlband itu tampil bertindik dan rambut pendek.

Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK selalu menarik perhatian.

Setelah sempat vakum selama beberapa waktu ke belakang, kini BLACKPINK siap menyambut para penggemar dengan single barunya.

Jelang comeback, BLACKPINK memang senang memberi kejutan untuk para penggemar.

Tanggal perilisan single How You Like That pun telah terkuak pada 26 Juni 2020 mendatang.

Seolah ingin selalu membuat para penggemarnya penasaran, kini YG Entertainment merilis teaser foto terbaru melalui laman Instagram BLACKPINK.

BLACKPINK (Instagram BLACKPINK)

Penampilan para member BLACKPINK dalam teaser foto kedua ini pun nampak berbeda.

Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie nampak makin cantik mengenakan kostum dan make up bertema gelap.

Rose dengan rambut berwarna dark grey dikuncir dua, Jennie yang tampil makin cantik, Jisoo dengan rambut pirang digerai.

Namun yang paling disoroti adalah penampilan dari Lisa BLACKPINK.

• Bersiap Comeback, Jennie BLACKPINK Bawa Kabar Tak Menyenangkan, Ada Apa?

• Lama Bungkam, Jisoo BLACKPINK Ungkap Masa Sulit Saat Jadi Trainee, Rose BLACKPINK Nangis Histeris

• Deretan Idol Kpop yang Bakal Comeback di Bulan Juni 2020, Ada BLACKPINK, TWICE, SEVENTEEN, Idolamu?

• Comeback BLACKPINK Diungkap YG Entertainment, Lagu Terbaru Siap Dirilis, BLINK Bersiap

• Pesona Son Ye Jin, Artis Korea yang Jadi Wanita Tercantik Tahun 2020, Kalahkan Lisa BLACKPINK

• Visual Nyaris Sempurna, Wajah Idol Kpop Jadi Contoh untuk Oplas, Jennie BLACKPINK & Irene Red Velvet

• Blackpink Siap Kembali Guncang Dunia 12 Juni, Ini Bocoran 12 Lagu, Tapi Jennie Alamai Cidera Kaki

Member yang satu ini tampil dengan gaya baru dan terkesan berbeda dari sebelumnya.

Lisa berpenampilan dengan tindik di bibir dan rambut hitam pendek.