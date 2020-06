Bersiap Comeback, Jennie BLACKPINK Bawa Kabar Tak Menyenangkan, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - BLACKPINK siap comeback, Jennie justru membawa kabar tak menyenangkan karena mengalami cedera.

Girlband asuhan YG Entertainment, BLACKPINK siap comeback bulan ini.

Melalui unggahan di Instagram @blackpinkofficial, YG Entertainment mengumumkan comeback BLACKPINK akan berlangsung pada 26 Juni 2020 mendatang.

Judul pre-release single comeback BLACKPINK juga dibocorkan dalam unggahan itu.

Poster pre-release single BLACKPINK, Lisa dan Rose (Instagram @blackpinkofficial)

Pre-release single yang berjudul How You Like That akan dirilis 26 Juni mendatang pada pukul 18.00 KST.

Dalam pengumuman pre-release single comeback ini, disertakan pula empat poster yang masing-masing menampilkan para member BLACKPINK.

Penampilan masing-masing member BLACKPINK pun sangat memukau dan terlihat segar.

Jennie tampil dengan warna rambut ombre pirang dan hitam.

Rose tampil memukau dengan rambut yang diwarnai biru keabu-abuan.

Sementara Lisa tampil percaya diri dengan rambut berwarna merah burgundy.

Poster pre-release single BLACKPINK, Jisoo dan Jennie (Instagram @blackpinkofficial)

Jika ketiga member mewarnai rambut mereka, Jisoo justru tampil memikat dengan warna rambut yang hitam alami.

Kabar comeback BLACKPINK ini ternyata juga membawa kabar lain yang kurang menyenangkan dari Jennie.