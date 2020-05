Pengakuan Mengejutkan Han So Hee Saat Lakukan Adegan Ranjang di Drama Korea The World of The Married

drakor The World of The Married Couple

POS-KUPANG.COM - Nama Han So Hee belakangan ini mencuri perhatian publik, terutama penggemar drama Korea.

Hal itu terjadi setelah Han So Hee membintangi drama Korea berjudul The World of the Married.

Drama Korea The World of the Married yang dibintangi Han So Hee meraih kesuksesan besar.

Tidak hanya di Korea Selatan, drama Korea The World of the Married juga sukses di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Dalam drama Korea The World of the Married, Han So Hee berperan sebagai tokoh sentral.

Han So Hee memerankan tokoh sebagai wanita selingkuhan suami orang bernama Lee Tae Oh.

Berperan sebagai tokoh Yeo Da Kyung, Han So Hee sukses membuat penonton gemas dibuatnya.

Yeo Da Kyung beberapa kali terlibat adegan ranjang dengan Lee Tae Oh.

Dalam sebuah wawancaranya, Han So Hee mengungkap pemikirannya soal adegan ranjangnya dengan Lee Tae Oh.

Han So Hee mengaku, adegan ranjang drama Korea The World of the Married merupakan pengalaman pertamanya sebagai aktris.

Ia mengatakan, sempat merasa gugup karena harus beradegan ranjang dengan aktor senior, Park Hae Joon.